Петербургский метрополитен планирует дооборудовать инфраструктуру для гражданской обороны

«Петербургский метрополитен» объявил запрос котировок на разработку плана мероприятий по приведению всей инфраструктуры подземки в соответствие с требованиями гражданской обороны. В том числе подрядчику предстоит определить, какие незавершенные объекты необходимо достроить, дооборудовать или адаптировать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Метрополитен Петербурга ищет подрядчика для подготовки инфраструктуры к требованиям ГО

Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Метрополитен Петербурга ищет подрядчика для подготовки инфраструктуры к требованиям ГО

Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Закупка была объявлена 10 сентября. От исполнителя требуется разработать технико-экономическое обоснование комплекса мероприятий, включая «оптимальные варианты достройки, дооборудования или адаптации незавершенных объектов для выполнения ими защитных функций».

Согласно техническому заданию, план предусматривает работы на девяти станциях, четырех отсеках и 35 км путей. Речь идет о завершении строительства и дооборудовании соответствующих объектов.

Подрядчику также предстоит оценить перспективные риски для инфраструктуры. В их числе указаны возможные изменения уровня грунтовых вод, развитие окружающей застройки и моральное старение оборудования и объектов.

При подготовке ТЭО необходимо учитывать два сценария чрезвычайных ситуаций — техногенную катастрофу и пожар. Отдельно в документации отмечается необходимость оценить риски попадания загрязненного воздуха в системы вентиляции защитных сооружений гражданской обороны.

«В рамках ТЭО необходимо оценить потенциальные риски, связанные с возможным поступлением в системы вентиляции ЗС ГО загрязненного воздуха, и предусмотреть в технических решениях достаточную эффективность фильтровентиляционного оборудования по очистке от радиоактивной пыли, аэрозолей и отравляющих веществ», — говорится в документации.

Матвей Николаев