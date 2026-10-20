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Выпуск газеты №194«Ъ» Газета
Урал

В Екатеринбурге нашли нового подрядчика для разработки проекта очистки Здохни

Екатеринбургский МУП «Водоканал» нашел подрядчика, который займется выполнением проектно-изыскательских работ по ликвидации накопленного вреда на озере Здохня. Им стало ООО «Геотехноген-Проект», следует из протокола на портале госзакупок.

Пресс-служба администрации Екатеринбурга

Начальная цена контракта составляла 50 млн руб. ООО «Геотехноген-Проект» предложило выполнить работы за 49,877 млн руб.

ООО «Геотехноген-Проект» зарегистрировано в Екатеринбурге в 2013 году. Согласно информации на сайте компании, «Геотехноген-Проект» специализируется на инженерном проектировании для горнодобывающей промышленности.

Напомним, подрядчику предстоит разработать три варианта ликвидации накопленного вреда, согласовать с заказчиком оптимальный, провести опытно-промышленные испытания и подготовить проектно-сметную документацию. Кроме того, исполнитель должен обеспечить прохождение государственной экологической экспертизы. Завершить работы необходимо весной 2027 года.

Озеро Здохня расположено в Верх-Исетском районе Екатеринбурга в низине на южном берегу Верх-Исетского пруда. Ранее оно называлось Большое Здохня, поскольку рядом находилось озерко Малое Здохня, которое ныне заросло и превратилось в болото. По данным районной администрации, акватория Здохни заполнена органическим илом, имеющим черно-коричневый цвет, толщина отложений в среднем составляет от 4,5 до 5 метров. По итогам исследования водоему присвоен статус умеренно-опасной зоны загрязнения.

Ранее проект ликвидации накопленного вреда на озере Здохня разрабатывала самарская компания «Еврогеопроект». Подрядчик подготовил документацию, но дважды не смог защитить ее в Главгосэкспертизе.
В июне 2026 года ФАС внесла «Еврогеопроект» в реестр недобросовестных поставщиков на два года. В настоящий момент администрация Екатеринбурга через Арбитражный суд Свердловской области требует от компании 36 млн руб. — неустойку, штраф и возмещение убытков.
Полина Бабинцева