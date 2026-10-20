В Екатеринбурге нашли нового подрядчика для разработки проекта очистки Здохни

Озеро Здохня расположено в Верх-Исетском районе Екатеринбурга в низине на южном берегу Верх-Исетского пруда. Ранее оно называлось Большое Здохня, поскольку рядом находилось озерко Малое Здохня, которое ныне заросло и превратилось в болото. По данным районной администрации, акватория Здохни заполнена органическим илом, имеющим черно-коричневый цвет, толщина отложений в среднем составляет от 4,5 до 5 метров. По итогам исследования водоему присвоен статус умеренно-опасной зоны загрязнения.