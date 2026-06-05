«Еврогеопроект» внесли в реестр недобросовестных поставщиков за очистку Здохни

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) внесла самарскую компанию «Еврогеопроект» в реестр недобросовестных поставщиков из-за провала разработки проекта по очистке озера Здохня в Екатеринбурге за около 30 млн руб., сообщили «Ъ-Урал» в администрации города. По данным мэрии, сотрудники комитета по экологии и природопользованию представили факты некачественной работы, и комиссия ведомства «признала доводы соответствующими действительности». «Случилась плохая работа, и "Еврогеопроект" включили в реестр недобросовестных поставщиков на максимально возможный срок — два года»,— добавили в администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Озеро Здохня

Фото: Сайт администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга Озеро Здохня

Фото: Сайт администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга

Власти Екатеринбурга заключили контракт по очистке озера с «Еврогеопроект» в 2023 году и перечислили компании порядка 15 млн руб. В 2025 году подрядчик представил на согласование в Минприроды РФ проект, однако не прошел процедуру защиты. После стороны заключили дополнительное соглашение, увеличив стоимость работ примерно еще на 15 млн руб., однако в 2026 году документ вновь не прошел государственную экспертизу. Позже в силу вступили изменения в федеральное законодательство, которые разрешили проводить работы по очистке озер только областным и федеральным властям. В мэрии Екатеринбурга рассчитывают взыскать с «Еврогеопроекта» все ранее выплаченные средства.

По данным сайта Rusprofile, «Еврогеопроект» действует с 2008 года и зарегистрирован в Самаре. Компания работает в сфере архитектурного проектирования. По данным сервиса kartoteka.ru, выручка «Еврогеопроекта» в 2025 году составила 86 млн руб., чистая прибыль — 34 млн руб.

Озеро Здохня расположено в Верх-Исетском районе Екатернибурга в низине на южном берегу Верх-Исетского пруда. Ранее оно называлось Большое Здохня, поскольку рядом находилось озерко Малое Здохня, которое ныне заросло и превратилось в болото. По данным районной администрации, акватория Здохни заполнена органическим илом, имеющим черно-коричневый цвет, толщина отложений в среднем составляет от 4,5 до 5 метров. По итогам исследования водоему присвоен статус умеренно-опасной зоны загрязнения. Представитель «Еврогеопроекта» в 2024 году заявил, что игнорирование вопроса по очистке приведет к еще большему заилению и к полному заболачиванию озера с процессами гниения, уничтожению ихтиофауны в озере. В компании пообещали провести работы в течение 15-36 месяцев.

Василий Алексеев