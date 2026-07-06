В Екатеринбурге ищут подрядчика для очистки озера Здохня за 50 млн рублей
В Екатеринбурге ищут нового подрядчика для очистки озера Здохня. Заказчиком на этот раз выступает МУП «Водоканал». Информация об этом размещена на портале госзакупок.
Фото: Сайт администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга
Начальная цена контракта составляет 50 млн руб. Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, разработать три варианта очистки водоема и провести опытно-промышленные испытания наиболее эффективного из них. Также предусмотрено прохождение государственной экологической экспертизы.
Согласно документации, все работы должны быть завершены до 1 мая 2027 года. Прием заявок открыт до 22 июля 2026 года.
Озеро Здохня расположено в Верх-Исетском районе Екатеринбурга в низине на южном берегу Верх-Исетского пруда. Ранее оно называлось Большое Здохня, поскольку рядом находилось озерко Малое Здохня, которое ныне заросло и превратилось в болото. По данным районной администрации, акватория Здохни заполнена органическим илом, имеющим черно-коричневый цвет, толщина отложений в среднем составляет от 4,5 до 5 метров. По итогам исследования водоему присвоен статус умеренно-опасной зоны загрязнения.
Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) внесла предыдущего подрядчика по очистке озера — самарскую компанию «Еврогеопроект» — в реестр недобросовестных поставщиков. Причиной стал провал разработки проекта по очистке озера стоимостью около 30 млн руб.