В Екатеринбурге ищут подрядчика для очистки озера Здохня за 50 млн рублей

В Екатеринбурге ищут нового подрядчика для очистки озера Здохня. Заказчиком на этот раз выступает МУП «Водоканал». Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сайт администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга Фото: Сайт администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга

Начальная цена контракта составляет 50 млн руб. Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, разработать три варианта очистки водоема и провести опытно-промышленные испытания наиболее эффективного из них. Также предусмотрено прохождение государственной экологической экспертизы.

Согласно документации, все работы должны быть завершены до 1 мая 2027 года. Прием заявок открыт до 22 июля 2026 года.

Озеро Здохня расположено в Верх-Исетском районе Екатеринбурга в низине на южном берегу Верх-Исетского пруда. Ранее оно называлось Большое Здохня, поскольку рядом находилось озерко Малое Здохня, которое ныне заросло и превратилось в болото. По данным районной администрации, акватория Здохни заполнена органическим илом, имеющим черно-коричневый цвет, толщина отложений в среднем составляет от 4,5 до 5 метров. По итогам исследования водоему присвоен статус умеренно-опасной зоны загрязнения.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) внесла предыдущего подрядчика по очистке озера — самарскую компанию «Еврогеопроект» — в реестр недобросовестных поставщиков. Причиной стал провал разработки проекта по очистке озера стоимостью около 30 млн руб.

Полина Бабинцева