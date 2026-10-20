Суд приостановил производство по делу бывшего мэра Сургута Андрея Филатова

Андрей Филатов с 2012 года занимал должность депутата думы Ханты-Мансийского автономного округа. В 2013–2015 годах он работал заместителем губернатора. В 2016 году он снова был избран депутатом думы округа от партии «Единая Россия» и возглавил комитет по бюджету, финансам и налоговой политике. Мэром Сургута он был избран в 2021 году. В апреле 2024 года господин Филатов досрочно сложил полномочия, заявив, что решение носит «сугубо личный характер» и не несет «политического либо другого внешнего подтекста».