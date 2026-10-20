Суд приостановил производство по делу бывшего мэра Сургута Андрея Филатова
Сургутский городской суд 20 октября приостановил производство по уголовному делу бывшего мэра Сургута Андрея Филатова, обвиняемого в коммерческом подкупе, сообщили в объединенной пресс-службе судов ХМАО-Югры.
Решение принято на основании п. 5 ч. 1 ст. 238 Уголовно-процессуального кодекса РФ (в связи с призывом обвиняемого на военную службу в период мобилизации или военного времени либо заключением им контракта о прохождении военной службы в предусмотренных законом случаях).
«Решение о возобновлении производства по уголовному делу будет принято позже в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. О дальнейших процессуальных решениях будет сообщено дополнительно»,— сообщили в пресс-службе судов.
Андрей Филатов с 2012 года занимал должность депутата думы Ханты-Мансийского автономного округа. В 2013–2015 годах он работал заместителем губернатора. В 2016 году он снова был избран депутатом думы округа от партии «Единая Россия» и возглавил комитет по бюджету, финансам и налоговой политике. Мэром Сургута он был избран в 2021 году. В апреле 2024 года господин Филатов досрочно сложил полномочия, заявив, что решение носит «сугубо личный характер» и не несет «политического либо другого внешнего подтекста».
Ранее сообщалось, что Андрей Филатов ушел на СВО. До этого он заключил сделку со следствием, признал вину и дал показания. Его дело начали рассматривать в особом порядке. Однако после того, как прокуратура запросила для экс-мэра шесть лет колонии строгого режима, защита не согласилась с таким наказанием, а сам Андрей Филатов заявил о несогласии с квалификацией своих действий. После этого суд перешел к рассмотрению дела в общем порядке.
Бывшему мэру предъявлено обвинение по 13 эпизодам коммерческого подкупа. По версии следствия, Андрей Филатов в составе организованной группы в 2023-2024 годах выполнял управленческие функции в коммерческих организациях Нижневартовска. За это время он получил 6 млн руб. взяток от подрядчиков за заключение договоров подряда и утверждение других документов.