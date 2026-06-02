Прокуратура оценила коммерческий подкуп мэра

В Сургутском городском суде (ХМАО-Югра) прошли судебные прения по уголовному делу бывшего мэра Сургута Андрея Филатова, во время которых гособвинитель запросил для экс-чиновника шесть лет колонии строгого режима. Ему предъявлено обвинение по 13 эпизодам коммерческого подкупа. В деле фигурирует УК «Диалог» из Нижневартовска, за коррупционные схемы с которой под следствием находится бывший замгубернатора Югры Алексей Шипилов. Последнее слово экс-градоначальника назначено на 8 июня, после чего суд огласит приговор.

2 июня в Сургутском городском суде (ХМАО-Югра) закончились судебные прения по уголовному делу бывшего мэра Сургута Андрея Филатова. Государственный обвинитель запросил для экс-чиновника шесть лет колонии строгого режима, учитывая его сделку со следствием и признательную позицию по уголовному делу. Адвокат обвиняемого, напротив, попросил у суда условное наказание для своего подзащитного.

Андрею Филатову было предъявлено обвинение по 13 эпизодам коммерческого подкупа (ч. 8 ст. 204 УК РФ). Уголовное дело было возбуждено на основании материалов РУ ФСБ России по Тюменской области.

В окончательной редакции обвинения сказано, что с июня 2023 года по ноябрь 2024 года, будучи в составе организованной группы (Андрея Филатова судят отдельно из-за сделки со следствием), мэр в силу своих полномочий выполнял управленческие функции в коммерческих организациях Нижневартовска.

От подрядчиков он получил около 6 млн руб. в качестве взятки за заключение договоров подряда, утверждение исполнительной документации и беспрепятственную приемку работ в сфере обслуживания многоквартирных домов.

Всего по уголовному делу проходят пять человек, которые в зависимости от роли каждого обвиняются в коммерческом подкупе (ч. 8 ст. 204 УК РФ) и посредничестве в коммерческом подкупе (ч. 3 ст. 204.1 УК РФ). Их уголовные дела выделены в отдельное судопроизводство.

Во время судебных разбирательств озвучивалось, что Андрей Филатов якобы присоединился к организованной преступной группе, которую в 2017 году создал и возглавлял бывший депутат думы Югры Александр Колодич (в 2023 году был убит в Москве). Следствие считает, что в 2017 году депутат обратился к заместителю губернатора Югры Алексею Шипилову, чтобы тот посодействовал переводу многоквартирных домов из муниципального актива — АО «Управляющая компания № 2» — в подконтрольную частную структуру («Диалог»). Вскоре после этого фактически руководил УК Александр Колодич.

В преступной группе якобы был разработан план по получению незаконных средств от юридических и физических лиц, работающих в сфере ЖКХ региона. Затем в группу могли войти директор и учредитель УК «Диалог» Виктория Абрагимова и Сергей Пивоваров — против них дал показания Андрей Филатов.

Из зала суда СМИ ранее сообщали, что экс-чиновник успел рассказать следствию о преступных махинациях Михаила Мирзояна — экс-пиарщика депутата думы Александра Колодича и Елены Олюниной — главы нефтеюганской консалтинговой группы «Стратегия».

После убийства Александра Колодича руководить преступной группой якобы стал Андрей Филатов, ранее инвестировавший в УК «Диалог». Следствие считает, что экс-чиновник, не будучи учредителем юридического лица управляющей компании, мог обладать правом собственности на имущество и активы организации.

Следующее заседание по уголовному делу намечено на 8 июня, на котором Андрей Филатов выступит с последним словом, после чего судья уйдет в совещательную комнату для постановления приговора.

Артем Путилов