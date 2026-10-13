Бывший глава Сургута Андрей Филатов ушел на СВО
13.10.2026, 11:17
Экс-мэр Сургута Андрей Филатов, которого судят по делу о коммерческом подкупе, ушел на СВО, сообщает Ura.ru со ссылкой на источник, близкий к силовым структурам.
По словам собеседника агентства, последнее заседание по делу прошло в конце сентября. После этого Андрей Филатов сообщил о намерении отправиться на СВО. «На время службы рассмотрение уголовного дела должно быть приостановлено. Дальше все будет зависеть от оснований для прекращения дела: например, получения государственной награды или увольнения со службы по состоянию здоровья»,— рассказал источник.
До этого Андрей Филатов заключил сделку со следствием, признал вину и дал показания. Его дело начали рассматривать в особом порядке. Однако после того, как прокуратура запросила для экс-мэра шесть лет колонии строгого режима, защита не согласилась с таким наказанием, а сам Андрей Филатов заявил о несогласии с квалификацией своих действий. После этого суд перешел к рассмотрению дела в общем порядке.
Напомним, бывшему чиновнику предъявлено обвинение по 13 эпизодам коммерческого подкупа. В деле фигурирует УК «Диалог» из Нижневартовска, за коррупционные схемы с которой под следствием находится бывший замгубернатора Югры Алексей Шипилов.