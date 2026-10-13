Бывший глава Сургута Андрей Филатов ушел на СВО

До этого Андрей Филатов заключил сделку со следствием, признал вину и дал показания. Его дело начали рассматривать в особом порядке. Однако после того, как прокуратура запросила для экс-мэра шесть лет колонии строгого режима, защита не согласилась с таким наказанием, а сам Андрей Филатов заявил о несогласии с квалификацией своих действий. После этого суд перешел к рассмотрению дела в общем порядке.