Омича приговорили к обязательным работам за тату с нацистской символикой
В Омской области к 200 часам обязательных работ приговорили 22-летнего местного жителя за тату с нацистской символикой. В судебном процессе мужчина полностью признал вину и пояснил, что уже свел татуировку, рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.
Как писал «Ъ-Сибирь», события произошли 29 июля 2025 года в райцентре Колосовка. Обвиняемый, который был одет в футболку с коротким рукавом, демонстрировал продавцам алкомаркета татуировку «Черное солнце». Она, говорится в материалах следствия, использовалась в нацистской Германии в качестве одного из символов осужденной Международным трибуналом в Нюрнберге организации СС.
В пресс-службе отметили, что ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики).