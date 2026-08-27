Омичу грозит до четырех лет за демонстрацию тату с символом нацистской Германии

Перед судом предстанет 22-летний житель Колосовского района Омской области по обвинению в демонстрации нацистской символики (ч. 1 ст. 282.4 УК РФ), сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

События произошли 29 июля 2025 года в райцентре Колосовка. Обвиняемый, который был одет в футболку с коротким рукавом, демонстрировал продавцам алкомаркета татуировку «Черное солнце». Она, говорится в материалах следствия, использовалась в нацистской Германии в качестве одного из символов осужденной Международным трибуналом в Нюрнберге организации СС.

В судейской пресс-службе отметили, что ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики).

Илья Николаев