Прокуратура Ставрополья вступилась за владельцев земель в Предгорном округе

Собственники настаивают, что приобрели участки после государственной регистрации прав и не могли знать о возможных нарушениях. Сарыкая купила землю под ИЖС в декабре 2024 года. По ее словам, перед сделкой участок проверили агентство недвижимости, банк и кадастровый специалист, после чего семья начала строительство дома. Ответчики опасаются, что исключение сведений об участках из ЕГРН лишит их возможности распоряжаться недвижимостью, при этом вопрос о сохранении зарегистрированных прав и компенсации возможных потерь судами не разрешался.