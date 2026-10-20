Прокуратура Ставрополья вступилась за владельцев земель в Предгорном округе
Прокуратура Ставропольского края оспорила в кассации судебные решения, позволившие администрации Предгорного муниципального округа добиться исключения сведений о земельных участках в хуторе Новая Пролетарка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Прокурор считает, что суды не учли презумпцию добросовестности покупателей и возложили на собственников последствия возможных нарушений при формировании земельных массивов. Надзорное ведомство просит отменить решения двух инстанций и отказать муниципалитету в удовлетворении иска. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщила одна из ответчиц по делу Екатерина Сарыкая.
Кассационное представление прокурора Ставропольского края от 29 сентября 2026 года поступило в Пятый кассационный суд общей юрисдикции. Ведомство оспаривает решение Предгорного районного суда от 20 февраля 2026 года и апелляционное определение Ставропольского краевого суда от 25 июня, оставившего решение без изменения. Собственники участков также добиваются пересмотра дела в кассации. Заседание назначено на 11 ноября.
Как пояснила «Ъ-Кавказ» Екатерина Сарыкая, участие прокурора в деле не было обязательным по закону, однако он счел необходимым вступить в процесс для дачи заключения, а затем обжаловать судебные акты, которые, по его мнению, не соответствуют законодательству.
В представлении прокуратура указывает, что суды не учли презумпцию добросовестности приобретателей недвижимости. Согласно Гражданскому кодексу и разъяснениям Верховного суда, покупатель, полагавшийся на сведения государственного реестра, считается добросовестным, пока не доказано обратное. По мнению прокурора, обязанность опровергнуть эту презумпцию лежит на муниципалитете, оспаривающем зарегистрированные права. Ведомство также отмечает, что государственная регистрация подтверждает права на недвижимость, а суды поставили их под сомнение без достаточных оснований.
«В требованиях администрации звучит просьба погасить запись в ЕГРН, но при этом муниципалитет отрицает сам факт изъятия земли, заявляя, что права собственности граждан не прекращаются. Однако если сведения об участке исключают из реестра, а судьба зарегистрированного права не определяется, человек фактически теряет возможность полноценно распоряжаться своей недвижимостью»,— пояснила Екатерина Сарыкая позицию собственников.
По ее словам, суд первой инстанции указал, что противоправный факт «скорее имел место быть, чем не имел», хотя землеустроительная экспертиза не выявила реестровой ошибки во всех контурах исходного участка. Прокурор просит отменить судебные акты и отказать администрации в удовлетворении иска.
Как ранее писал «Ъ-Кавказ», в 2025 году администрация Предгорного муниципального округа подала иски к собственникам примерно 100 участков в станице Ессентукской и хуторе Новая Пролетарка. По версии муниципалитета, при формировании земельных массивов в них незаконно включили муниципальные земли. В споре по Новой Пролетарке, затрагивающем десять участков общей площадью около 9,3 тыс. кв. м, экспертиза выявила реестровую ошибку только в одном из трех контуров исходного участка. Несмотря на отсутствие ошибки в двух других контурах, из которых образованы спорные наделы, суд удовлетворил иск администрации, а краевой суд оставил решение без изменения.
Собственники настаивают, что приобрели участки после государственной регистрации прав и не могли знать о возможных нарушениях. Сарыкая купила землю под ИЖС в декабре 2024 года. По ее словам, перед сделкой участок проверили агентство недвижимости, банк и кадастровый специалист, после чего семья начала строительство дома. Ответчики опасаются, что исключение сведений об участках из ЕГРН лишит их возможности распоряжаться недвижимостью, при этом вопрос о сохранении зарегистрированных прав и компенсации возможных потерь судами не разрешался.