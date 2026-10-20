Более 2,7 тыс. нелегальных мигрантов выдворили из Свердловской области с января

Большинство из них выявили во время совместных рейдов МВД и Росгвардии. За нарушения правил въезда в РФ, нарушения режима пребывания и проживания их также оштрафовали по ст. 18.8 КоАП РФ. Суд принял решение об их выдворении — этого они ожидали в центрах временного содержания.