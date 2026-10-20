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Выпуск газеты №194«Ъ» Газета
Урал

Более 2,7 тыс. нелегальных мигрантов выдворили из Свердловской области с января

В Свердловской области за пределы России с начала 2026 года судебные приставы выдворили свыше 2,7 тыс. иностранцев, нарушивших миграционное законодательство, сообщили в главном управлении Федеральной службы судебных приставов (ГУФССП) России по региону. За несколько недель октября выдворили 174 мигранта.

кадр из видео ГУФССП России по Свердловской области

Большинство из них выявили во время совместных рейдов МВД и Росгвардии. За нарушения правил въезда в РФ, нарушения режима пребывания и проживания их также оштрафовали по ст. 18.8 КоАП РФ. Суд принял решение об их выдворении — этого они ожидали в центрах временного содержания.
По итогам десятидневного рейда «Нелегал-Кордон 2025», проводившегося 1-10 октября, полиция Свердловской области выявила 987 нарушений в сфере миграции, сообщил официальный представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых. По итогам проверок приняты решения о выдворении за пределы РФ 218 человек. В отношении еще 727 иностранных граждан вынесены представления о запрете въезда в страну.
Ирина Пичурина