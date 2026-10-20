Более 2,7 тыс. нелегальных мигрантов выдворили из Свердловской области с января
В Свердловской области за пределы России с начала 2026 года судебные приставы выдворили свыше 2,7 тыс. иностранцев, нарушивших миграционное законодательство, сообщили в главном управлении Федеральной службы судебных приставов (ГУФССП) России по региону. За несколько недель октября выдворили 174 мигранта.
Большинство из них выявили во время совместных рейдов МВД и Росгвардии. За нарушения правил въезда в РФ, нарушения режима пребывания и проживания их также оштрафовали по ст. 18.8 КоАП РФ. Суд принял решение об их выдворении — этого они ожидали в центрах временного содержания.
По итогам десятидневного рейда «Нелегал-Кордон 2025», проводившегося 1-10 октября, полиция Свердловской области выявила 987 нарушений в сфере миграции, сообщил официальный представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых. По итогам проверок приняты решения о выдворении за пределы РФ 218 человек. В отношении еще 727 иностранных граждан вынесены представления о запрете въезда в страну.