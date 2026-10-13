С начала месяца из Свердловской области выдворили 218 нелегальных мигрантов

Начальник ГУ МВД области Александр Мешков поставил всему гарнизону полиции задачу темпы работы в этом направлении не снижать и в рамках повседневной деятельности. «Свердловская область всегда была и есть толерантным субъектом. В нашем регионе издавна в мире и согласии живет свыше 120 национальностей. Гостям с добрыми помыслами здесь всегда рады, факт. Поводы для регулярных так называемых "зачисток" дают те из ближнего и дальнего зарубежья, кто не хочет соблюдать порядки нашего государства, кто выбрал путь криминала»,— добавил полковник Горелых.