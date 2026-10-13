С начала месяца из Свердловской области выдворили 218 нелегальных мигрантов
13.10.2026, 13:42
По итогам десятидневного рейда «Нелегал-Кордон 2025», проводившегося 1-10 октября, полиция Свердловской области выявила 987 нарушений в сфере миграции, сообщил официальный представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых. По итогам проверок за пределы РФ выдворены 218 человек. В отношении еще 727 иностранных граждан вынесены представления о запрете въезда в страну.
Ежедневно в рейдах принимали участие свыше 700 полицейских. Основной целью рейдов было выявление и пресечение каналов незаконной миграции, а также документирование деятельности лидеров и участников организованных групп и преступных сообществ с международными и межрегиональными связями, которые связаны с этой сферой. Устанавливались причастные к экстремистской и террористической деятельности, незаконному обороту оружия, боеприпасов, наркотиков и торговле людьми. Также сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии искали иностранцев из списка реестра контролируемых лиц с запретом на въезд, которые приехали в Россию под измененными данными.
Были возбуждены административные дела по 987 нарушениям и 70 уголовных дел, связанных с миграцией. Кроме того, с начала года иностранные граждане совершили 458 преступлений: выявлено 46 краж, 40 эпизодов с использованием интернета и телефонов, 22 эпизода мошенничества, 19 преступлений в сфере наркотрафика. В девяти случаях иностранцы обвинялись в причинении вреда здоровью, в четырех преступлениях террористического характера, пяти грабежах, трех убийствах, а также шести изнасилованиях и покушений.
Начальник ГУ МВД области Александр Мешков поставил всему гарнизону полиции задачу темпы работы в этом направлении не снижать и в рамках повседневной деятельности. «Свердловская область всегда была и есть толерантным субъектом. В нашем регионе издавна в мире и согласии живет свыше 120 национальностей. Гостям с добрыми помыслами здесь всегда рады, факт. Поводы для регулярных так называемых "зачисток" дают те из ближнего и дальнего зарубежья, кто не хочет соблюдать порядки нашего государства, кто выбрал путь криминала»,— добавил полковник Горелых.