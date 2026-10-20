Средняя стоимость метра жилья в Екатеринбурге составит более 138 тыс. рублей
В Екатеринбурге средняя рыночная стоимость квадратного метра жилья в четвертом квартале составит 138 707 руб., следует из постановления на сайте мэрии, которое подписал врио главы города Рустам Галямов.
Документ касается жителей Екатеринбурга, претендующих на муниципальное жилье по договорам социального найма. Норматив установлен для оценки имущественного положения граждан при признании их малоимущими и предоставлении муниципального жилья по соцнайму.
На конец сентября медианная цена квадратного метра в новостройках Екатеринбурга составляла 177 тыс. руб., на вторичном рынке — 143 тыс. руб. Первичный рынок сталкивается с ослаблением спроса и ростом предложения, тогда как на вторичном рынке покупательская активность увеличилась на фоне сокращения экспозиции.