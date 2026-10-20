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Выпуск газеты №194«Ъ» Газета
Урал

Средняя стоимость метра жилья в Екатеринбурге составит более 138 тыс. рублей

В Екатеринбурге средняя рыночная стоимость квадратного метра жилья в четвертом квартале составит 138 707 руб., следует из постановления на сайте мэрии, которое подписал врио главы города Рустам Галямов.

Марина Молдавская / Коммерсантъ

Документ касается жителей Екатеринбурга, претендующих на муниципальное жилье по договорам социального найма. Норматив установлен для оценки имущественного положения граждан при признании их малоимущими и предоставлении муниципального жилья по соцнайму.
На конец сентября медианная цена квадратного метра в новостройках Екатеринбурга составляла 177 тыс. руб., на вторичном рынке — 143 тыс. руб. Первичный рынок сталкивается с ослаблением спроса и ростом предложения, тогда как на вторичном рынке покупательская активность увеличилась на фоне сокращения экспозиции.
Ирина Пичурина