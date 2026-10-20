Глава Ремонтненского района Ростовской области ушел в отставку
Глава администрации Ремонтненского района Анатолий Пустоветов объявил об отставке в своих социальных сетях накануне заседания районного собрания нового созыва.
«Я сложил полномочия главы администрации Ремонтненского района. Выражаю искреннюю признательность всем, кто оказывал мне содействие и поддержку в работе», — написал он. Чиновник поблагодарил жителей за участие во встречах, идеи, конструктивную критику и доверие. Объяснять причины решения господин Пустоветов не стал.
19 октября районное издание «Рассвет» сообщило о сложении полномочий Анатолием Пустоветовым в публикации о первом заседании Собрания депутатов Ремонтненского района VII созыва. В новом составе — 20 депутатов, по два представителя от каждого из 10 сельских поселений. Председателем собрания депутаты единогласно избрали Ольгу Красноруцкую. Господин Пустоветов участвовал в заседании и сообщил депутатам о сложении полномочий. Однако его публичное объявление прозвучало раньше — в соцсетях.
В заявлении Анатолий Пустоветов подвел итог совместной работе с жителями и местной властью. Он упомянул проекты благоустройства, социальные инициативы и поддержку сельского хозяйства, но не привел названий проектов, сроков или объемов финансирования. Других подробностей об обстоятельствах ухода, его сроках и возможном преемнике в найденных публикациях нет.
Отставка совпала с кадровыми перестановками в других районах Ростовской области.15 октября губернатор Юрий Слюсарь подписал распоряжения о временно исполняющих полномочия руководителей 18 районов; документы опубликовали на следующий день. Отдельные назначения коснулись 15 сельских поселений. Ремонтненский район в опубликованных перечнях этих назначений не фигурирует, поэтому связывать уход Анатолия Пустоветова с распоряжениями губернатора оснований нет.