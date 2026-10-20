Глава Ремонтненского района Ростовской области ушел в отставку

19 октября районное издание «Рассвет» сообщило о сложении полномочий Анатолием Пустоветовым в публикации о первом заседании Собрания депутатов Ремонтненского района VII созыва. В новом составе — 20 депутатов, по два представителя от каждого из 10 сельских поселений. Председателем собрания депутаты единогласно избрали Ольгу Красноруцкую. Господин Пустоветов участвовал в заседании и сообщил депутатам о сложении полномочий. Однако его публичное объявление прозвучало раньше — в соцсетях.