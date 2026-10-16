В муниципальной системе Ростовской области произошел ряд кадровых изменений

В Ростовской области обновились руководители сразу 18 районов и 15 сельских поселений: данные о временно исполняющих обязанности размещены на портале правовой информации региона. Из них уже вступили в должность 10 врио глав районов и 14 глав сельских поселений, остальные начнут работать в ближайшие дни.