В муниципальной системе Ростовской области произошел ряд кадровых изменений
В Ростовской области обновились руководители сразу 18 районов и 15 сельских поселений: данные о временно исполняющих обязанности размещены на портале правовой информации региона. Из них уже вступили в должность 10 врио глав районов и 14 глав сельских поселений, остальные начнут работать в ближайшие дни.
Возглавили районы: Александр Черных — Багаевский, Владимир Голубов — Белокалитвинский, Владимир Савин — Каменский, Андрей Сидоренко — Миллеровский, Владимир Ковалев — Милютинский, Алексей Деревянко — Обливский, Григорий Бадаев — Тарасовский, Николай Афанасьев — Целинский, Анатолий Москаленко — Зимовниковский, Федор Ковтунов — Азовский.
С 19 октября к обязанностям приступают Виталий Дьячкин в Константиновском районе и Виктор Гуснай в Усть-Донецком. Ещё позже, с 20 октября, за работу возьмутся Светлана Леонова (Волгодонский район), Сергей Герасименко (Дубовский), Максим Строков (Егорлыкский), Андрей Торпуджиян (Мясниковский), Андрей Кучмиев (Родионово-Несветайский) и Альбика Мельникова (Цимлянский).
В сельских поселениях врио глав уже назначены: Сергей Ковалев — Балко-Грузское, Людмила Маркелова — Вареновское, Владимир Гавриленко — Войновское, Иван Гулай — Егорлыкское, Инна Михайлечко — Золотаревское, Андрей Могильный — Ильинское, Дмитрий Хаустов — Кавалерское, Юрий Липчанский — Объединенное, Тадевос Вартанян — Роговское, Игорь Останко — Целинское, Самвел Аванесян — Шаумяновское, Анна Голошмидова — Петровское, Оксана Семенцова — Мечетинское, Сергей Комаров — Новоалександровское. Замыкает список Леонид Герасимов, который с 23 октября возглавит Чирское сельское поселение.