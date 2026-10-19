Двухколесное доездилось

Со следующего года в Нижнекамске планируют полностью запретить прокат электросамокатов — соответствующую инициативу уже поддержала городская комиссия по безопасности дорожного движения, а мэр Радмир Беляев поручил проработать вопрос нормативно. Официальные документы пока не изданы: юристам еще предстоит изучить практику других городов. Эксперт отметил, что запрет — это крайняя мера, которая может не убрать спрос на микромобильность, а перевести его в частное владение, где город теряет рычаги контроля — данные, зоны использования, идентификацию и удаленное ограничение скорости.