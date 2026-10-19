Двухколесное доездилось
В Нижнекамске с 2027 года хотят запретить прокат электросамокатов
Со следующего года в Нижнекамске планируют полностью запретить прокат электросамокатов — соответствующую инициативу уже поддержала городская комиссия по безопасности дорожного движения, а мэр Радмир Беляев поручил проработать вопрос нормативно. Официальные документы пока не изданы: юристам еще предстоит изучить практику других городов. Эксперт отметил, что запрет — это крайняя мера, которая может не убрать спрос на микромобильность, а перевести его в частное владение, где город теряет рычаги контроля — данные, зоны использования, идентификацию и удаленное ограничение скорости.
С 2027 года в Нижнекамске планируют запретить прокат электросамокатов. Об этом на деловом понедельнике сообщил мэр города Радмир Беляев.
«Комиссия (по безопасности дорожного движения — прим. Ъ) также поддержала инициативу о запрете использования арендных электросамокатов со следующего года. Теперь уже официально прокат электросамокатов на следующий год у нас, в Нижнекамске, будет полностью отменен. Этот вопрос необходимо проработать в установленном порядке. Я прошу Центр поддержки предпринимательства нормативно это отработать», — заявил глава города.
В пресс-службе Нижнекамского района Татарстана «Ъ Волга-Урал» сообщили, что официальные документы пока не изданы — вопрос находится в стадии проработки. Как отметили в пресс-службе, после поддержки инициативы предстоит издать юридические, нормативные акты, для чего юристам необходимо изучить этот вопрос и практику других городов.
Сейчас в Нижнекамске работают крупнейшие сервисы кикшеринга — Яндекс Go, Whoosh и МТС Юрент.
О планах запретить прокат электросамокатов в городе Радмир Беляев впервые сообщил в начале октября в ходе прямого эфира, отвечая на вопрос жителей.
«Мы это обсуждали, мы видим, что прокатом пользуются не как общественным транспортом жители, а просто молодежь по двое-трое занимается ерундой, если по-русски сказать. Скорее всего, мы будем полностью запрещать прокат самокатов в нашем городе», — сообщил градоначальник, отметив, что схожее решение уже приняли многие города с точки зрения безопасности.
В местных СМИ упоминается, что запрет на использование самокатов был введен еще летом прошлого года в Елабуге. Однако в пресс-службе администрации Елабужского района «Ъ Волга-Урал» тогда рассказали, что полный запрет на прокат средств индивидуальной мобильности, включая электросамокаты, там не вводился. В городе лишь установили новые правила эксплуатации электросамокатов, согласно которым запрещается размещать прокат возле остановок, развязок и инженерных сетей. Сейчас, однако, как ознакомился корреспондент «Ъ Волга-Урал», в Елабуге крупные сервисы кикшеринга самокатов недоступны.
В Набережных Челнах, как и в Елабуге, все начиналось с постановления о размещении пунктов проката электросамокатов. В 2021 году исполком города принял документ, согласно которому прокат может размещаться только по разрешению и при соблюдении 12 запретов — в том числе на расстоянии не ближе 10 метров от остановок, трех метров от деревьев и 20 метров от окон домов. Год спустя, весной 2022-го, власти города сообщили, что сервис Whoosh самовольно разместил в городе 500 самокатов, после чего 90 единиц техники было изъято. Позже самокаты компании вернули, однако крупные сервисы кикшеринга в Набережных Челнах недоступны до сих пор.
В Казани аренда электросамокатов остается доступной, однако в городе уже начался поэтапный переход к ограничению проката для несовершеннолетних: для аренды средств индивидуальной мобильности горожанам необходимо использовать цифровой идентификатор. Движение арендных самокатов в столице Татарстана ограничивают локально и то лишь иногда — во время проведения крупных мероприятий и форумов.
Ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов сообщил «Ъ Волга-Урал», что полный запрет арендных самокатов — крайняя мера. По его мнению, она оправдана только там, где местная власть доказала, что иные инструменты не работают, а риски значимы: массовая езда по тротуарам, конфликты с пешеходами, парковочный хаос, аварии с несовершеннолетними.
«Без всех этих данных запрет выглядит скорее политической реакцией на общественное раздражение, чем доказательно выверенной дорожной политикой», — считает эксперт.
Эксперт также указывает на риск обратного эффекта: запрет проката может не убрать спрос на микромобильность, а перевести его в частное владение, где город теряет главные рычаги контроля — данные, зоны использования, идентификацию и удаленное ограничение скорости.