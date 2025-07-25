В Елабуге полный запрет на прокат средств индивидуальной мобильности (СИМ), включая электросамокаты, не вводился. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе администрации Елабужского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Елабуге опровергли информацию о полном запрете на прокат электросамокатов

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Елабуге опровергли информацию о полном запрете на прокат электросамокатов

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В городе ввели лишь новые правила эксплуатации электросамокатов, согласно которым запрещается размещать прокат возле остановок, развязок и инженерных сетей, отметила руководитель исполкома Елабужского района Эльмира Ахмадеева официальному телеканалу «Елабуга 24». Ранее именно со ссылкой на Эльмиру Ахмадееву СМИ сообщали о запрете электросамокатов.

Новые правила эксплуатации были введены постановлением исполкома района № 1084 от 27 июня текущего года. Именно на них, а не на запрет проката, Елабужская прокуратура дала положительное заключение.

Влас Северин