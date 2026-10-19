Белоруссия запретила ввоз некоторых товаров из Латвии
Правительство Белоруссии решило запретить ввоз некоторых товаров, произведенных в Латвии, сообщила пресс-служба белорусского Совета министров. Ограничения, в частности, коснутся рыбных консервов и различных промышленных изделий. Конкретные коды и полный перечень кабмин не указал.
Как объяснили в правительстве республики, это решение связано с сохранением латвийской стороной «неконструктивных подходов» и «недружественной риторики» по отношению к Белоруссии. Меры вступают в силу в соответствии с национальным законодательством.
В сентябре Латвия расширила ограничения на импорт из Белоруссии и России. Под запрет на ввоз в Латвию попали книги, печатная продукция, одежда, обувь, головные уборы, игрушки, спортивное оборудование российского и белорусского производства.