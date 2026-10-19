Уральского брокера, обвиняемого в совращении малолетних, вновь отправили в СИЗО
Ленинский районный суд Екатеринбурга вновь заключил под стражу совладельца кредитного брокера «Банки Маркет» Вадима Шукурова. Он останется в СИЗО до 16 декабря, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе суда. По данным источника «Ъ-Урал», Шукурова задержали в зоне специальной военной операции (СВО).
Напомним, в 2025 году Вадима Шукурова арестовали по обвинению в половом сношении и иных действиях сексуального характера с лицами, не достигшими 16-летнего возраста (ч. 4 ст. 134 УК РФ).
По версии следствия, летом 2025 года обвиняемый познакомился в Екатеринбурге с двумя девушками младше 16 лет. Брокер пригласил их к себе на съемную квартиру, где они занимались с ним сексом. Интим был снят на видео, которое оказалось у друзей девушек. Они решили шантажировать маму одной из пострадавших, чтобы она заплатила за непубликацию видео в социальных сетях. После этого женщина обратилась в правоохранительные органы.
Спустя несколько месяцев после ареста, в августе 2025 года, Шукурову изменили меру пресечения на запрет определенных действий, после этого он якобы сменил фамилию.