Уральского брокера, обвиняемого в совращении малолетних, вновь отправили в СИЗО

По версии следствия, летом 2025 года обвиняемый познакомился в Екатеринбурге с двумя девушками младше 16 лет. Брокер пригласил их к себе на съемную квартиру, где они занимались с ним сексом. Интим был снят на видео, которое оказалось у друзей девушек. Они решили шантажировать маму одной из пострадавших, чтобы она заплатила за непубликацию видео в социальных сетях. После этого женщина обратилась в правоохранительные органы.