ВВС США подтвердили гибель сержанта во время футбольного матча

Более 15 лет сержант Иэн Паттерсон прослужил инструктором в подразделении 6-й учебно-боевой эскадрильи. На базе Сан-Антонио в штате Техас занимаются подготовкой будущих сотрудников спецназа. В их обучение входит быстрый спуск на канате по стенам и с вертолетов, находящихся на высоте 30 и более метров над землей. В 2022 году ВВС признали Иэна Паттерсона лучшим инструктором по специальным операциям на уровне штаба.