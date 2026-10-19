ВВС США подтвердили гибель сержанта во время футбольного матча
Военно-воздушные силы (ВВС) США подтвердили гибель сержанта, который сорвался с крыши стадиона во время демонстрационного спуска на канате, следует из заявления авиабазы Неллис в штате Невада. Трагедия произошла в присутствии зрителей футбольного матча.
«Сержант Паттерсон и его служба имели огромное значение для нашего крыла, а также для его семьи, друзей и товарищей по службе. Сейчас наша команда сосредоточена на том, чтобы поддержать семью Иэна, его близких и сослуживцев, переживая вместе эту глубокую утрату»,— отмечается в заявлении авиабазы.
Более 15 лет сержант Иэн Паттерсон прослужил инструктором в подразделении 6-й учебно-боевой эскадрильи. На базе Сан-Антонио в штате Техас занимаются подготовкой будущих сотрудников спецназа. В их обучение входит быстрый спуск на канате по стенам и с вертолетов, находящихся на высоте 30 и более метров над землей. В 2022 году ВВС признали Иэна Паттерсона лучшим инструктором по специальным операциям на уровне штаба.
Трагедия произошла 17 октября на стадионе «Аламодом» в Сан-Антонио, в перерыве между игрой Техасского университета и Военно-морской академии США. Четверо военнослужащих, среди которых был Иэн Паттерсон, должны были спуститься по тросу с крыши здания. Во время спуска сержант потерял контроль и ударился о землю, после чего перестал двигаться. Он был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм.
После падения Иэна Паттерсона матч перенесли на 10 минут. Американская спортивная конференция объяснило это желанием не допустить лишних слухов, пока состояние сержанта оставалось неизвестным.