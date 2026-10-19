«Вильгельм Телль» не попал в яблочко

Вот пример. Во втором акте, где происходит кульминация всей оперы — встреча отрядов трех кантонов,— стоило бы предусмотреть место для встречи трех хоров. Но нет: огромные поваленные стволы вздымаются чуть ли не до колосников. На узкой полоске авансцены мечется Матильда (Ангелина Ахмедова) и поет свою чудесную арию «Sombre foret, desert triste et sauvage» («Мрачный лес, печальная и дикая пустыня»). Появившийся Арнольд сливается с нею в любовном дуэте, но тут же исчезает за грудой валежника: заблудился, наверное. Три прибывших хора — с гор, из леса и с озера — еле находят местечко, чтобы, кое-как притулившись, спеть самый важный хор, «Победим или умрем в борьбе за свободу».