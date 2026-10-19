В Минфине опровергли предложения по введению акциза на конфеты
Сазанов: Минфин не предлагал вводить акциз на конфеты
Министерство финансов России не готовило и не предлагало введения акциза на конфеты. Об этом заявил заместитель главы ведомства Алексей Сазанов в Душанбе, передает ТАСС.
На прошлой неделе РБК писал, что бизнес предложил отменить льготную ставку НДС на сахар и ввести акциз на шоколадные и нешоколадные конфеты. Инициативы вошли в проект предложений на форуме «Деловой России».
В том же документе, по данным издания, было упоминание частичной отмены специальных налоговых режимов с 2027 года. На следующий день после публикации глава объединения Алексей Репик отверг информацию о разработке инициатив и добавил, что «указанный документ имеет крайне условное отношение к повестке нашего форума, за исключением концепции применения инвестиционного налогового вычета как базового, так и отложенного, что является важным инструментарием перезапуска инвестиционного цикла».
Вскоре руководитель объединенной редакции РБК Петр Канаев опубликовал документ целиком в Telegram-канале. Он предложил ознакомиться с первоисточником и «самостоятельно решить, как трактовать документ, озаглавленный ''Предложения к форуму Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»''.