Кабинет делает ставку на казну

«Министры меняются, одни приходят, другие уходят, но порядка в отрасли нет, особенно в автотранспортной. Что может привнести в нее министр, который всю жизнь заведовал авиацией? Ничего, потому что у руля нет действительно профессионалов отрасли. Раньше это было отдельное министерство, и там человека выбирали из отрасли автогрузоперевозок, а сейчас этого нет. В министерстве все разные направления — железная дорога, авиация, водный транспорт, дорожники — скинуты в одну кучу, и если приходят авиационщики, у них будут свои приоритеты. У нас ничего не изменится, будет только ухудшаться.