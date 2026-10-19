Кабинет делает ставку на казну
Для чего в правительстве усиливают финансовый блок
В понедельник премьер Михаил Мишустин внес пять кандидатур на посты в кабинете министров. Перестановки согласованы с Владимиром Путиным, они затронут Минфин, Минтранс и представительство президента в Дальневосточном федеральном округе.
Как отмечают эксперты, отличительная черта новых назначений — усиление финансового блока. Нынешний глава профильного министерства Антон Силуанов займет пост вице-премьера, который уже знаком ему по работе в правительстве Дмитрия Медведева.
А первый заместитель Силуанова Ирина Окладникова сменит главу аппарата правительства Дмитрия Григоренко. Она станет самым молодым вице-премьером в новом кабинете. Главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев объяснил смысл перестановок:
«Первое впечатление, что экономический блок усиливается. Почему это происходит? Бюджет всегда был ключевым инструментом, а сейчас его наполняемость более чем важна. Расходы федерального бюджета предстоят очень значительные в 2027 году, больше 48 трлн руб., а по факту, наверное, еще больше. Обеспечить, чтобы все расходы были профинансированы, задача нетривиальная. Это задача для всего правительства, не только для Министерства финансов.
Я думаю, что от представителей финансового блока в аппарате правительства принципиально ничего не изменится ни в политике, ни во взаимодействии с Центробанком. Минфин и ЦБ конструктивно взаимодействовали все последние годы. Банк России ответственен за устойчивость национальной валюты, а она критично зависит от того, каковы расходы, насколько мягкая или жесткая будет бюджетная политика.
Минфин хочет, чтобы политика была более жесткой, а это значит, что у Центробанка было бы больше свободы по снижению ключевой ставки, чего от него все хотят. Принципиально нового вряд ли что-то увидим.
Должность министра финансов, хоть формально последние годы Антон Силуанов не был вице-премьером, настолько ключевая, что неформально, безусловно, была на уровне вице-премьерской».
Нынешний глава Минтранса Андрей Никитин также должен занять пост вице-премьера. Ожидается, что на его место перейдет Дмитрий Ядров, действующий руководитель Росавиации. Ему 38 лет. Начинал карьеру в Государственной корпорации по организации воздушного движения, где поднялся по карьерной лестнице до директора по стратегическому развитию. В 2019 году он был назначен замруководителя Росавиации, а еще через четыре года сменил на высшем посту многолетнего главу агентства Александра Нерадько. Впрочем, к этому назначению с настороженностью относятся в логистической отрасли, отмечает президент ассоциации «ГРУЗАВТОТРАНС» Владимир Матягин:
«Министры меняются, одни приходят, другие уходят, но порядка в отрасли нет, особенно в автотранспортной. Что может привнести в нее министр, который всю жизнь заведовал авиацией? Ничего, потому что у руля нет действительно профессионалов отрасли. Раньше это было отдельное министерство, и там человека выбирали из отрасли автогрузоперевозок, а сейчас этого нет. В министерстве все разные направления — железная дорога, авиация, водный транспорт, дорожники — скинуты в одну кучу, и если приходят авиационщики, у них будут свои приоритеты. У нас ничего не изменится, будет только ухудшаться.
Что касается того, почему на пост главы Минтранса приходит именно человек из авиации, наверное, это пошло с Савельева. Люди, наверное, хорошие топ-менеджеры в определенных секторах, но в авиационном все более или менее устаканено, можно показать определенную эффективность. А вы покажите эффективность, чтобы в автотранспортной отрасли люди работали, транспортные средства были новые. У нас средний возраст автомобиля 24-25 лет. Я считаю, что это ненормально. У нас постоянно добавляют какие-то опции: то тахографы, которые не работают, то весогабаритные, которые не работают, то «Платоны», которые не работают».
Впрочем, новые кандидатуры на должности в правительстве еще должна рассмотреть Госдума. Заседание запланировано на среду, а до этого претенденты встретятся с представителями фракций.