Уральского брокера, обвиняемого в совращении малолетних, задержали в зоне СВО

По предварительным данным, правоохранительные органы задержали в зоне специальной военной операции совладельца кредитного брокера «Банки Маркет» Вадима Шукурова, сообщил источник «Ъ-Урал». Ранее ему были предъявлены обвинения в половом сношении и иных действиях сексуального характера с лицами, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ч.4. ст. 134 УК РФ). По данным Е1, спустя несколько месяцев после ареста в августе 2025 года ему изменили меру пресечения на запрет определенных действий, после чего он якобы сменил фамилию. Адвокат обвиняемого в разговоре с «Ъ-Урал» отказался от каких-либо комментариев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

По данным источника «Ъ-Урал», летом 2025 года обвиняемый познакомился с двумя девушками, которым не исполнилось 16 лет, на улице Вайнера в Екатеринбурге. Брокер пригласил их к себе на съемную квартиру, где они занимались с ним сексом. Интим был снят на видео, которое оказалось у друзей девушек. Они решили шантажировать маму одной из пострадавших, чтобы она заплатила за непубликацию видео в социальных сетях. После чего она и обратилась в правоохранительные органы.

Артем Путилов