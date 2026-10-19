В Березовском на два месяца закрыли цех по производству салатов
Суд в Березовском на 2 месяца закрыл цех по производству салатов ООО «КИМ и К» на улице Ленина, 2а/8. Причиной стали нарушения санитарных требований, сообщили в Роспотребнадзоре Свердловской области.
Во время проверки специалисты выяснили, что планировка помещений цеха не исключает пересечения потоков сырья и готовой продукции. На предприятии также не были разработаны процедуры контроля безопасности продуктов по принципам ХАССП и программа производственного контроля.
Кроме того, сотрудники ведомства выявили нарушения при хранении сырья и отсутствие документации, подтверждающей меры по обеспечению безопасности продукции.
Проверяющие также выяснили, что к работе на предприятии допускали сотрудников без обязательных медосмотров и вакцинации. В цехе не проводили обработку от грызунов и насекомых, не было умывальников, а уборку помещений выполняли некачественно.
По итогам проверки Роспотребнадзор ввел временный запрет на деятельность цеха и направил материалы в суд. Березовский городской суд постановил приостановить работу предприятия на 60 суток.
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