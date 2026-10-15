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Выпуск газеты №191«Ъ» Газета
Урал

Чайхану «Хилал» на Уралмаше закрыли на 2 месяца из-за антисанитарии

В Екатеринбурге суд на два месяца приостановил работу чайханы «Хилал» на проспекте Космонавтов, 84. Основанием стали нарушения санитарно-эпидемиологических требований, выявленные в ходе проверки Роспотребнадзора, сообщили в пресс-службе ведомства.

Егор Снетков / Коммерсантъ

Во время проверки было установлено, что на предприятии не была внедрена система контроля безопасности продуктов на основе принципов ХАССП. Также выяснилось, что руководство не разработало программу производственного контроля и не вело необходимую документацию, подтверждающую соблюдение требований безопасности при приготовлении пищи.
Кроме того, планировка производственных помещений заведения не позволяла обеспечить правильную последовательность технологических процессов. Проверяющие также выяснили, что к работе допускались сотрудники без обязательных медицинских осмотров и вакцинации. Еще одним нарушением стало ненадлежащее хранение пищевого сырья.
По итогам проверки Роспотребнадзор ввел временный запрет на деятельность цеха и передал материалы в суд. Рассмотрев дело, суд Орджоникидзевского района Екатеринбурга постановил приостановить деятельность чайханы на 60 суток.
Полина Бабинцева