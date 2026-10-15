Чайхану «Хилал» на Уралмаше закрыли на 2 месяца из-за антисанитарии

Во время проверки было установлено, что на предприятии не была внедрена система контроля безопасности продуктов на основе принципов ХАССП. Также выяснилось, что руководство не разработало программу производственного контроля и не вело необходимую документацию, подтверждающую соблюдение требований безопасности при приготовлении пищи.