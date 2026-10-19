«Ростелеком» запустил 5G для абонентов в Екатеринбурге

Напомним, «Ростелеком» приобрел оператора T2 в 2020 году. Мобильную связь абоненты «Ростелекома» используют с помощью сетей Т2, модель виртуального оператора подразумевает, что они могут пользоваться тарифами и условиями своего оператора на инфраструктуре поставщика связи. На сетях Т2 по такой схеме работают «Т-Мобайл», «СберМобайл», «ВТБ Мобайл», «Газпромбанк Мобайл», «Воентелеком», «ТранТелеКом» и другие.