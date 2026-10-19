«Ростелеком» запустил 5G для абонентов в Екатеринбурге
Мобильный оператор «Ростелеком» запустил возможность пользоваться 5G для абонентов из Екатеринбурга, сообщили в пресс-службе компании.
Связь пятого поколения работает на сетях Т2 по принципу MVNO-оператора (виртуальный оператор сотовой связи). Помимо Екатеринбурга, сети поколения 5G стали доступны абонентам «Ростелекома» в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Челябинске, Красноярске и Перми.
«Новая сеть рассчитана на большее количество подключенных устройств и более стабильную работу в местах с высокой нагрузкой. Мы строим ее с учетом требований кибербезопасности и будем расширять покрытие постепенно, по мере готовности инфраструктуры»,— сказал директор екатеринбургского филиала компании Дмитрий Лукошков.
Напомним, «Ростелеком» приобрел оператора T2 в 2020 году. Мобильную связь абоненты «Ростелекома» используют с помощью сетей Т2, модель виртуального оператора подразумевает, что они могут пользоваться тарифами и условиями своего оператора на инфраструктуре поставщика связи. На сетях Т2 по такой схеме работают «Т-Мобайл», «СберМобайл», «ВТБ Мобайл», «Газпромбанк Мобайл», «Воентелеком», «ТранТелеКом» и другие.
В Екатеринбурге стандарт связи 5G запустили 11 сентября, о старте объявили все операторы «большой четверки»: МТС, «Билайн», Т2 и «Мегафон». По данным Минцифры, до конца года покрыть связью пятого поколения должны 50 городов.