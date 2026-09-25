Пятое поколение выросло локально

Все операторы «большой четверки» в сентябре запустили в Екатеринбурге стандарт сотовой связи пятого поколения (5G), однако у большинства из них быстрое соединение пока работает точечно в центре города. Как утверждают эксперты, поддерживать 5G могут около 45% современных устройств, а при большинстве задач разница между стандартами связи не будет заметна обычному пользователю. Потенциал технологии есть в корпоративном секторе для связи между устройствами, однако такие проекты требуют проработки и зачастую пока не оказываются экономически оправданными из-за удвоенной стоимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

С 11 сентября в Екатеринбурге начал работать новый стандарт сотовой связи 5G. К проекту подключились все операторы «большой четверки»: «МегаФон», «Билайн», МТС и Т2. Как пояснили в Минцифры, сети пятого поколения будут применять на промышленных производствах, в развитии телемедицины, для работы беспилотного транспорта и робототехники, функционирования систем «умного дома» и интернета вещей.

Поддержку нового поколения мобильной связи запустили в пилотном режиме, поэтому у большинства операторов сеть пока покрывает не весь город.



В «МегаФоне» сообщили, что 5G работает на участках в центральной части города: на проспекте Ленина, улицах Вайнера, 8 Марта, Пушкина и Октябрьской площади. В пресс-службе T2 «Ъ-Урал» заверили, что покрытие сетью нового стандарта распространяется по всему Екатеринбургу. Как следует из данных публичной карты покрытия оператора МТС, сеть 5G со скоростью до 300 Мбит/с точечно действует на территории всего Екатеринбурга и агломерации, однако стандарт, поддерживающий скорость до 1,5 Гбит/с доступен только в локации рядом с Городским прудом. Карта на сайте «Билайна» не отражает области покрытия, на запрос «Ъ-Урал» оператор не ответил.

По данным исследования компании DMTel, наибольшую скорость соединения в Екатеринбурге сейчас показывает Т2. «В сети оператора зафиксирована самая высокая максимальная скорость загрузки данных из интернета в Екатеринбурге — 599 Мбит/с. Средняя скорость загрузки составила свыше 122 Мбит/с»,— указано в исследовании.

Главный редактор интернет-проекта «Будь мобильным», эксперт по мобильным технологиям Иван Кущ пояснил, что сейчас «настоящий» международный стандарт 5G в России действует ограниченно в нескольких локациях, на большинстве территорий эффект более быстрого соединения достигается агрегацией частот предыдущих поколений.

Как рассказал директор проектов отдела промышленной связи МТС Александр Филинов, в России работа модуля 5G доступна на продвинутых Android-устройствах. В iPhone такой модуль есть физически, однако на территории России его работа ограничена программно. По словам господина Куща, возможность работы с 5G имеют около 45% устройств. Стандарт связи поддерживают все симки, выпущенные в последние шесть-семь лет, более старые могут ему не соответствовать.

По его словам, обычному пользователю почувствовать разницу между сетями четвертого и пятого поколения сложно. Ограничения связаны не столько с самими устройствами, сколько с современными сервисами, которые по большей части не требуют сверхбыстрого соединения.

«Это ситуация, аналогичная покупке автомобиля. Вы можете купить себе спорткар, но стоять на нем в пробках», — сказал господин Кущ. По его словам, на базе качественного соединения LTE уже успешно работают скачивание, стриминговые сервисы, игры по сети.

«Отдельные возможности 5G с их преимуществами на Урале есть, но они все касаются сугубо корпоративного рынка. Когда к сетям подключаются электротранспорт, всевозможные датчики, цифровые двойники, контроль безопасности сотрудников и транспортных средств, погрузочно-разгрузочной техники, это действительно работает», — сказал господин Кущ.

Александр Филинов рассказал «Ъ-Урал», что локальные сети 5G можно реализовать на предприятии, и такие пилотные проекты уже успешно работают, однако реальных проектов пока не внедряли. По его словам, развертывание локальной сети четвертого поколения стоит около 35-38 млн руб., тогда как сеть 5G — около 75-80 млн руб. При этом у сети есть и свои ограничения. Покрытие LTE распространяется примерно на 3,5-4 км, а 5G — в среднем не более 800 м.

Иван Кущ добавил, что такие проекты становятся экономически оправданными только в случае внедрения на большом предприятии — например, на Урале технологию пилотно запускали на металлургических комплексах. Еще один блок задач — это программное обеспечение для связи подключенных к сети машин, которое работало бы с протоколом 5G. Чтобы воспользоваться сетями пятого поколения, предприятиям предстоит определить, какое оборудование необходимо использовать, есть ли оно в отечественном исполнении, как необходимо его обслуживать, на какую стоимость необходимо рассчитывать.

По данным Минцифры, сейчас сети 5G работают в шести городах, до конца года ими должны покрыть еще 50 населенных пунктов.

Анна Капустина