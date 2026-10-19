Уральской блогерше Улановой вменяют более 1,7 тыс. эпизодов мошенничества
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга 20 октября начнет рассмотрение уголовного дела блогера Екатерины Улановой. Ей вменяют более 1,7 тыс. эпизодов мошенничества, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.
Напомним, по версии обвинения, Екатерина Уланова и ее супруг Алексей Уланов с декабря 2021 года по апрель 2025 года размещали в мессенджерах и социальных сетях объявления о продаже брендовых товаров из-за границы по ценам ниже рыночных. После получения оплаты Екатерина Уланова переставала выходить на связь. Покупатели не могли получить товар, а деньги им не возвращались. Потерпевшими по делу признаны 247 человек. Общий материальный ущерб превысил 130,7 млн руб.
Екатерине Улановой вменяют 1 017 эпизодов мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), четыре эпизода мошенничества в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и 760 эпизодов мошенничества с причинением значительного ущерба гражданину (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Алексею Уланову вменяют 1 017 эпизодов мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Уголовное дело было возбуждено в декабре 2023 года после выхода в эфир НТВ сюжета о преступных схемах Екатерины Улановой. Тогда же глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку.