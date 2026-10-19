Уральской блогерше Улановой вменяют более 1,7 тыс. эпизодов мошенничества

Напомним, по версии обвинения, Екатерина Уланова и ее супруг Алексей Уланов с декабря 2021 года по апрель 2025 года размещали в мессенджерах и социальных сетях объявления о продаже брендовых товаров из-за границы по ценам ниже рыночных. После получения оплаты Екатерина Уланова переставала выходить на связь. Покупатели не могли получить товар, а деньги им не возвращались. Потерпевшими по делу признаны 247 человек. Общий материальный ущерб превысил 130,7 млн руб.