Блогер вышла из интернета в СИЗО

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга ужесточил меру пресечения основательнице «Ulanova Бюро» Екатерине Улановой, взяв ее под арест до 1 декабря. Она обвиняется в мошенничестве: по данным следствия, под предлогом доставки премиальных вещей из-за границы по низким ценам она похищала деньги у покупателей. Адвокат Екатерины Улановой намерен обжаловать ее арест.



Екатерина Уланова

Фото: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Фото: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Уголовное дело в отношении блогера и основательницы онлайн-магазина «Ulanova Бюро» Екатерины Улановой было возбуждено в декабре 2023 года — после того, как в эфире телеканала НТВ рассказали о том, как она обманывает покупателей, и глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку. В сюжете рассказывалось, что Екатерина Уланова рекламировала вещи премиальных брендов (косметику, электронику) по низким ценам. Покупатели оплачивали покупки, но заказы не получали и деньги им никто не возвращал.

Потерпевшие самоорганизовались, создали свой Telegram-канал. Позже свердловский Роспотребнадзор подал групповой иск от их лица к Екатерине Улановой из-за нарушения сроков доставки заказанных товаров. Кроме того, Роспотребнадзор помог сделать 17 заключений для пострадавших, обратившихся в суд самостоятельно.

СКР возбудил уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Сначала Октябрьский райсуд Екатеринбурга выбрал для Екатерины Улановой достаточно мягкую меру пресечения — до 1 февраля 2024 года ей запретили выходить из дома в ночное время и общаться с потерпевшими. Тогда следствие установило, что предпринимательница обманула 15 потерпевших на 1,6 млн руб.

В мае 2025 года стало известно, что Екатерине Улановой предъявлено обвинение по 200 эпизодам.

Об этом рассказал депутат Екатеринбургской городской думы Алексей Мещеряков в своем Telegram-канале. В правоохранительных органах не стали комментировать эту информацию.

В начале июля Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга изменил Екатерине Улановой меру пресечения с подписки о невыезде на домашний арест.

Следствие утверждало, что Екатерина Уланова «продолжила заниматься преступной деятельностью», и что избранная мера пресечения не обеспечивает ее надлежащее поведение.

Тогда суд запретил ей общаться с другими подозреваемыми без согласия следователя, отправлять и получать почтово-телеграфные сообщения, пользоваться интернетом.

В четверг, 28 августа, Верх-Исетский районный суд вновь ужесточил меру пресечения Екатерине Улановой. Поводом стало нарушение одного из ранее установленных судом запретов. По словам адвоката, она неоднократно выходила в интернет. В результате суд удовлетворил ходатайство следователя и отправил Екатерину Уланову в СИЗО до 1 ноября.

Адвокат Константин Кривоногов сообщил, что оснований для изменения меры пресечения не было. «Факт какого-либо нарушения меры пресечения не подтвержден в представленных материалах, со стороны уголовной-исполнительной инспекции допущены серьезные нарушения правил контроля и надзора за обвиняемой»,— подчеркнул он.

«Эмоции у меня зашкаливают. Я очень рада такому решению суда. Наконец-то восторжествовала справедливость. Мошенники должны сидеть в тюрьме, особенно те, которые нарушают меры пресечения. Мы добились справедливого приговора суда»,— поделилась с «Ъ-Урал» одна из потерпевших.

Супруг Екатерины Улановой Алексей Уланов подозревался в соучастии в мошенничестве, однако уголовное дело в отношении него не было возбуждено из-за недостатка доказательств. В апреле УФНС по Свердловской области подало иск в областной арбитражный суд с целью признать Алексея Уланова банкротом. Как следует из картотеки суда, сумма исковых требований составила более 10,8 млн руб.

Артем Путилов