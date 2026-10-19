Главный приз фестиваля «Н/О» получили «Песочница имени меня» и Runway 53
В Екатеринбурге подвели итоги шестого фестиваля актуальной музыки «Н/О» (New/Open Showcase Festival), который проходил 17 и 18 октября в культурном центре «Орджоникидзевский».
Главный приз до 400 тыс. руб. забрали проект Runway 53 из Екатеринбурга и группа «Песочница имени меня» из Москвы. Микрогранты до 100 тыс. руб. получил коллектив Dega из Москвы и певица Анна Решетарь из Тюмени.
Кроме выступлений на сцене финалисты представили идеи записи музыки, съемки видео и продвижения своих проектов. Заявки оценивали 29 экспертов музыкальной индустрии. Они учитывали музыкальную составляющую, оригинальность идеи, ее актуальность для артиста и возможность реализации.
Участников отметили специальными призами партнеров. Проект Nika Kashevnik забрал 100 тыс. руб. от цифрового дистрибьютора Yourtunes. Группа Nuggers получила продюсерское сопровождение центра «Лад» в 2027 году, а команда Sumorota — приглашение выступить на фестивале Ural Music Night («Уральская ночь музыки»).
Среди других призов — музыкальное оборудование, образовательные программы, консультации, поддержка в продвижении релизов и участие в специальных проектах музыкальных сервисов.
В дни фестиваля были организованы концерты 30 молодых артистов и групп из 12 городов России. Помимо концертов, в программу вошли профессиональная конференция, защита музыкальных проектов и выставка оборудования. Ключевой частью 15-часовой лекционной программы стало выступление юриста по интеллектуальной собственности, руководителя Sample Legal Ильи Чамухи на тему авторского права в эпоху искусственного интеллекта.
Фестиваль «Н/О» (New/Open Showcase Festival) — российский шоукейс-фестиваль актуальной музыки для артистов от 16 до 35 лет. Впервые мероприятие было организовано в Екатеринбурге в 2020 году командой проекта Ural Music Night.