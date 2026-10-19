Главный приз фестиваля «Н/О» получили «Песочница имени меня» и Runway 53

В дни фестиваля были организованы концерты 30 молодых артистов и групп из 12 городов России. Помимо концертов, в программу вошли профессиональная конференция, защита музыкальных проектов и выставка оборудования. Ключевой частью 15-часовой лекционной программы стало выступление юриста по интеллектуальной собственности, руководителя Sample Legal Ильи Чамухи на тему авторского права в эпоху искусственного интеллекта.