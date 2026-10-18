Промт вместо нот
На фестивале «Н/О» обсудили влияние нейросетей на авторское право
Авторское право в эпоху искусственного интеллекта (ИИ) стало одной из ключевых тем на фестивале актуальной музыки «Н/О» (New/Open Showcase Festival) в Екатеринбурге. На нем культурный обозреватель «Ъ-Урал» София Паникова выяснила, почему одни музыканты используют нейросети для поиска звучания, а другие отказываются с ними работать и почему вопрос о правах остается открытым.
Фестиваль «Н/О» (New/Open Showcase Festival) — российский шоукейс-фестиваль актуальной музыки, который впервые был организован в Екатеринбурге в 2020 году командой проекта Ural Music Night («Уральская ночь музыки»). В текущем году он проходил 17 и 18 октября в культурном центре «Орджоникидзевский»: были организованы концерты 30 молодых артистов, профессиональная конференция и защита музыкальных проектов. Главной наградой для победителей фестиваля в 2026 году стали целевые гранты до 400 тыс. руб. на запись альбома, съемку клипа, продвижение или организацию тура.
Авторское право при использовании ИИ стало основной темой выступления юриста по интеллектуальной собственности, руководителя Sample Legal Ильи Чамухи. Он сразу поставил вопрос: за кем все-таки сохраняется авторство — за человеком или программой?
По его словам, автором может быть только человек, потому что закон охраняет результат его творческого труда, а не сам факт генерации (ст. 1257 ГК РФ).
Одной команды «напиши песню про любовь» недостаточно. Значение имеют самостоятельное создание материала, его творческий отбор, компоновка и существенная переработка.
Универсального допустимого процента участия ИИ нет, и каждый случай оценивается отдельно. Само по себе использование нейросети не исключает возникновения авторского права. Однако музыканту важно сохранять подтверждения своего вклада: черновики, исходные записи, версии проекта, промпты и результаты генерации. История запросов помогает восстановить процесс работы, но сама по себе не гарантирует признания авторства.
Касаясь темы обучения ИИ на чужих песнях, Илья Чамуха сослался на Федеральный закон от 26 июля 2026 года № 243-ФЗ «О поддержке развития технологий искусственного интеллекта в РФ», который вступил в силу 1 сентября 2026 года. Для обучения суверенных и национальных больших фундаментальных моделей предусмотрено специальное исключение, когда экземпляр произведения должен быть получен правомерно либо произведение должно быть доведено до всеобщего сведения и доступно для анализа без технических ограничений. Но это не является общим разрешением использовать любые материалы для любых нейросетей.
С 1 марта 2027 года закон № 243-ФЗ обяжет сервисы предоставлять возможность предупреждать, что аудио или визуальный материал создан с применением ИИ. Но это не равнозначно обязательной маркировке каждой генерации.
Илья Чамуха предположил, что дополнительные требования стриминговые площадки смогут устанавливать сами, а маркировка уже может повлиять на чарты и монетизацию. «ИИ в творчестве безопасен тогда, когда автор остается автором»,— подчеркнул эксперт.
Отношение к ИИ среди участников фестиваля разделилось. Для одних он остается вспомогательным инструментом, для других, это вмешательство в процесс, ценность которого заключается в самостоятельной работе.
Автор проекта «Северная мечта» Артур Садыков не допускает использования ИИ при написании музыки. По его мнению, поиск звучания, ошибки и творческие паузы становятся частью личной истории музыканта. «Сегодня музыка пишется классно, а завтра — творческий затык. Но идея остается с тобой. И, возможно, то, что из нее потом получится, не появилось бы, если бы ты решил схалтурить с помощью искусственного интеллекта»,— считает Артур Садыков.
Исполнительница Юлия Безлепкина (Yusti) использует нейросеть, чтобы услышать разные варианты звучания собственной песни. Мелодию и текст она пишет сама, а нейросеть использует, чтобы подобрать лучший вариант звучания: «Для того чтобы услышать свою песню в разных интерпретациях, я загружаю ее в нейросеть. Потом мы с аранжировщиком все перерабатываем, ничего от генерации не остается в итоге»,— рассказала певица.
Вокалист группы «Друнк» Иван Туров выступил против обучения моделей на музыке без согласия ее создателей. Он считает, что интересы авторов использованных произведений должны учитываться, а написание промпта нельзя приравнивать к многолетней работе над собственным музыкальным языком. «Нас не спрашивали, хотим ли мы стать частью развития этой технологии. И тем более — хотим ли мы, чтобы наш опыт использовали, чтобы генерировать плохую музыку»,— заявил музыкант.
На фоне растущего потока нейромузыки Анжелика Колотовкина, вокалистка группы «Kino.a» с этнозвучанием, заметила растущий спрос на живой звук. «Люди хотят возвращаться к живому, поэтому мы создаем такую музыку, которая этому способствует»,— отметила она.