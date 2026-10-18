Промт вместо нот

Касаясь темы обучения ИИ на чужих песнях, Илья Чамуха сослался на Федеральный закон от 26 июля 2026 года № 243-ФЗ «О поддержке развития технологий искусственного интеллекта в РФ», который вступил в силу 1 сентября 2026 года. Для обучения суверенных и национальных больших фундаментальных моделей предусмотрено специальное исключение, когда экземпляр произведения должен быть получен правомерно либо произведение должно быть доведено до всеобщего сведения и доступно для анализа без технических ограничений. Но это не является общим разрешением использовать любые материалы для любых нейросетей.