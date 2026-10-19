Трубный спор вышел за границу
Казахстанский гигант Qarmet взыскивает 184 млн рублей с Ростовского завода
Арбитражный суд Ростовской области принял к производству заявление казахстанского АО «Qarmet» о признании и приведении в исполнение на территории России решения Специализированного межрайонного экономического суда Карагандинской области. Иностранный контрагент требует взыскать с местного производителя бесшовных труб ООО «Ростовский трубопрофильный завод» 184,3 млн рублей. Определение суда опубликовано в картотеке инстанции.
Согласно материалам дела, решение казахстанского суда от 3 августа 2026 года обязывает ростовское предприятие выплатить в пользу АО «Qarmet» задолженность в размере 184,31 млн руб. (что эквивалентно 1 094 855 651 тенге), а также возместить расходы по уплате государственной пошлины в сумме 5,52 млн руб. (32 845 670 тенге).
Заявление подано в порядке статей 241–242 Арбитражного процессуального кодекса РФ, регулирующих признание и приведение в исполнение решений иностранных судов. Суд установил, что документы представлены с соблюдением всех процессуальных требований.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «РТПЗ» зарегистрировано в 2015 году в Ростове-на-Дону. Основной вид деятельности — производство бесшовных труб и пустотелых профилей. Уставный капитал компании составляет 10 тысяч рублей. Учредитель — Виктория Слащук. Выручка компании за 2025 год составила 5,1 млрд рублей, прибыль — 5,4 млн рублей.
В рамках подготовки дела к разбирательству суд обязал Ростовский трубопрофильный завод представить письменный нормативно и документально обоснованный отзыв по существу заявления. В случае возражений предприятие должно предоставить их правовое обоснование, а также доказательства направления копии отзыва в адрес заявителя. Суд предупредил стороны, что в случае непредставления документов или неявки в заседание, если она будет признана обязательной, на участников процесса может быть наложен судебный штраф.
В соответствии с частью 1 статьи 243 АПК РФ, подобные заявления рассматриваются судьей единолично в срок, не превышающий одного месяца со дня поступления в суд.
Qarmet — крупнейший металлургический холдинг Казахстана (Темиртау). Объединяет стальное, угольное и железорудное производства, трубный завод в Актау. В 2023 году перешёл от ArcelorMittal к казахстанскому собственнику Андрею Лаврентьеву. Выпускает свыше 3,7 млн тонн стали в год, добывает уголь и железную руду, экспортирует продукцию более чем в 40 стран. Компания реализует масштабную модернизацию и социальные проекты в регионе.
Судебное заседание по рассмотрению заявления назначено на 28 октября 2026 года.
Ранее Арбитражный суд Ростовской области признал к исполнению в России решение межрайонного экономического суда Карагандинской области о взыскании с ООО «Ростовская металлургическая компания» задолженности в пользу казахстанского АО «Qarmet». Речь идет о сумме свыше 92,8 млн руб.