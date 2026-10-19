Трубный спор вышел за границу

В рамках подготовки дела к разбирательству суд обязал Ростовский трубопрофильный завод представить письменный нормативно и документально обоснованный отзыв по существу заявления. В случае возражений предприятие должно предоставить их правовое обоснование, а также доказательства направления копии отзыва в адрес заявителя. Суд предупредил стороны, что в случае непредставления документов или неявки в заседание, если она будет признана обязательной, на участников процесса может быть наложен судебный штраф.