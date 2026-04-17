Из Казахстана с иском

Арбитражный суд Ростовской области признал к исполнению в России решение межрайонного экономического суда Карагандинской области о взыскании с ООО «Ростовская металлургическая компания» задолженности в пользу казахстанского АО «Qarmet». Речь идет о сумме свыше 92,8 млн руб. Апелляция ответчика в Казахстане была отклонена, после чего решение вступило в законную силу. В российском процессе РМК просила отложить разбирательство, ссылаясь на возможность мирового соглашения, однако суд удовлетворил заявление истца. Как отмечают юристы, такое решение соответствует действующему между РФ и Казахстаном соглашению о взаимном признании судебных актов.



Арбитражный суд Ростовской области рассмотрел заявление АО «Qarmet» из Казахстана о признании решения межрайонного экономического суда Карагандинской области о взыскании долга с ООО «Ростовская металлургическая компания». Как следует из материалов дела, специализированная иностранная инстанция в июне 2025 года удовлетворила иск АО «Qarmet» и постановила взыскать с российской компании задолженность в размере более 92,8 млн руб. (более 613 млн тенге в эквиваленте). Кроме того, иностранный суд обязал возместить расходы по оплате госпошлины в размере 16 млн тенге.

«Ростовская металлургическая компания» подавала апелляционную жалобу, однако в феврале 2026 года судебная коллегия по гражданским делам Карагандинского областного суда оставила первоначальное решение без изменения. После этого решение казахстанского суда вступило в законную силу.

Согласно данным портала проверки контрагентов Rusprofile, ООО «РМК» работает с августа 2017 года и зарегистрировано в Ростове-на-Дону. Компания специализируется на производстве металлической тары. В 2024 году выручка компании составила 210,1 млн руб., что на 12,7% выше уровня 2023 года. Однако чистая прибыль за тот же период снизилась на 28,1% до 33,3 млн руб. Финансовая модель компании характеризуется высокой зависимостью от заемных средств: коэффициент автономии составляет 0,10, а обеспеченность собственными средствами отрицательная (-0,11).

В ходе рассмотрения дела в российском суде представители ООО «РМК» ходатайствовали об отложении слушания, ссылаясь на возможное мирное урегулирование спора. Представители истца возражали против отложения. Арбитражный суд принял решение признать и привести в исполнение постановление казахстанского суда.

«Признанием является полное приравнивание решения иностранного суда к вступившему в законную силу решению российского суда, то есть признание за ним свойств обязательности, неизменяемости и недопустимости нового решения по тому же иску, и одновременно введение его в действие на территории Российской Федерации»,— говорится в решении.

Как пояснил для «Ъ-Ростов» старший юрист «Рустам Курмаев и партнеры» Владислав Гейтс, соглашение между двумя странами позволяет суду принимать соответствующие решения.

«Между РФ и Казахстаном действует соглашение стран СНГ от 20 марта 1992 года, которое предусматривает взаимное признание и исполнение судебных решений на территории двух государств. При этом даже при отсутствии специального договора решения могут признаваться, если есть практика взаимного признания: нужно, чтобы государства зеркально признавали решения судов, принятые на чужой территории»,— пояснил юрист.

Но в данном кейсе, добавляет господин Гейтс, вопрос взаимного признания вторичен, так как есть прямое соглашение. Российский суд, по его словам, не пересматривает спор заново, а проверяет формальные критерии: вступило ли решение в силу, была ли надлежащая подсудность, соблюдены ли процессуальные права, нет ли противоречия публичному порядку РФ. Российский суд не оценивает с точки зрения правильности решения спора казахстанский суд

Кассационную жалобу на определение рассмотрит Арбитражный суд Северо-Кавказского округа. Следующее заседание назначено на 3 июня. Владислав Гейтс в разговоре с «Ъ-Ростов» отметил, что ООО «РМК» не стоит оспаривать решение, а обратиться к процессуальному законодательству.

«Ответчику точно бесполезно ссылаться на неправильное применение права Казахстана, ошибки в оценке доказательств, о несправедливости решения, так как данные обстоятельства не являются предметом проверки российского суда. Самый рабочий аргумент по данной категории споров сводится к нарушению публичного порядка РФ, то есть грубому противоречию базовым принципам права РФ»,— рассказал эксперт.

Сейчас особое внимание уделяется санкционным кейсам или обходу исключительной подсудности, установленной российскими законами, считает юрист.

«Также потенциально сильными аргументами являются доводы о том, что спор должен был рассматриваться исключительно российским судом, а также доводы о процессуальных нарушениях, например, отсутствие уведомления о процессе. Однако в настоящем случае речь идет об обычном коммерческом споре, в связи с чем шансы на отмену судебного акта в кассации являются низкими»,— резюмирует Владислав Гейтс.

Константин Соловьев