В Орловской области за три квартала собрали более 50 млрд рублей налогов

Отмечается также, что орловчане стали чаще пользоваться правом на налоговые вычеты по НДФЛ. Только за третий квартал 2026 года в управление поступило свыше 8 тыс. деклараций по форме 3-НДФЛ, что на 30,8% больше, чем годом ранее. Кроме того, вдвое увеличилось количество заявлений на получение налоговых вычетов в упрощенном порядке.