В Орловской области за три квартала собрали более 50 млрд рублей налогов
По информации управления ФНС по Орловской области, за девять месяцев 2026 года в консолидированный бюджет РФ было собрано порядка 50,5 млрд руб. Это на 4,5 млрд руб., или на 9,8% больше, чем за аналогичный период 2025-го.
Поступления в федеральный бюджет составили около 16,7 млрд руб. — на 3,4 млрд руб., или в 1,3 раза больше, чем в январе–сентябре прошлого года. В территориальный бюджет мобилизовано более 33,8 млрд руб. — показатель вырос на 3,6% (на 1,2 млрд руб.).
«По прогнозам, до конца года будет обеспечена положительная динамика поступлений в бюджеты всех уровней в сравнении с прошлым годом»,— отметили в областном УФНС.
Отмечается также, что орловчане стали чаще пользоваться правом на налоговые вычеты по НДФЛ. Только за третий квартал 2026 года в управление поступило свыше 8 тыс. деклараций по форме 3-НДФЛ, что на 30,8% больше, чем годом ранее. Кроме того, вдвое увеличилось количество заявлений на получение налоговых вычетов в упрощенном порядке.
В середине августа «Ъ-Черноземье» также сообщал, что в Орловской области за год снизилось число корпоративных и личных банкротств.