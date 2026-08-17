За год число банкротств компаний и граждан в Орловской области снизилось на 10%

В Орловской области за год снизилось число корпоративных и личных банкротств. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФНС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По состоянию на 1 августа 2026 года в различных стадиях несостоятельности находилось 78 юрлиц — это на 10,3% меньше, чем год назад. Количество граждан-банкротов, чьи дела перешли в реструктуризацию или реализацию имущества, сократилось до 2784 человек, что на 9,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Налоговые поступления от предприятий и физлиц, задействованных в процедурах банкротства, напротив, выросли. Как указали в УФНС, за отчетный период они достигли 310 млн руб., что на 19 млн руб. или на 6,5% превышает показатели предыдущего года. Основной прирост обеспечен согласительными процедурами. С их помощью в бюджет поступило 254 млн руб., что в 1,2 раза больше, чем годом ранее.

В ФНС поясняют, что такие процедуры становятся все более популярными у местных налогоплательщиков. Они позволяют должнику достичь компромисса с кредиторами, получить отсрочку или частичное списание обязательств, приостановить банкротное дело и сохранить действующий бизнес.

В июле «Ъ-Черноземье» сообщал, что во всех регионах Черноземья в первой половине 2026 года выросло число банкротств компаний. Это новая тенденция после сокращения банкротной динамики по итогам 2025-го.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Без должной осмотрительности».

Диана Нагайцева