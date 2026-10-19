В Нижнем Тагиле запустили сеть 5G

«Технология 5G закладывает основу для внедрения интеллектуальных систем в промышленности, логистике, здравоохранении, городском хозяйстве и других отраслях. А с дальнейшим переходом на новые сети в диапазоне 4,9 ГГц стоит ожидать кратного увеличения скорости передачи данных, что особенно важно для промышленного города с высокой плотностью населения»,— сказал директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.