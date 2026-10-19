Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №193/П

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №193/П«Ъ» Газета
Урал

В Нижнем Тагиле запустили сеть 5G

Оператор МТС запустил сеть 5G в Нижнем Тагиле, сообщили в пресс-службе компании. Это второй в Свердловской области город после Екатеринбурга, где стала доступна связь пятого поколения.

Олег Харсеев / Коммерсантъ

Связь 5G будет доступна в микрорайонах Вагонка, Выя, Тагилстрой, Новая Кушва, Кирпичный, Сухоложский, а также в самом крупном ТЦ города «Депо». В зоне покрытия находятся заводоуправление Уральского вагоностроительного завода (УВЗ), мастерские Высокогорского ГОКа, транспортный колледж, медгородок больницы № 4, станция «Скорой помощи», инфекционная больница, поликлиника УВЗ, ледовый дворец и дворец водного спорта.
В компании пояснили, что для запуска нового стандарта связи не потребовалось строительства дополнительных сетей, поскольку связь четвертого и пятого поколения оператор размещает на уже действующих частотах LTE 2100 МГц.
«Технология 5G закладывает основу для внедрения интеллектуальных систем в промышленности, логистике, здравоохранении, городском хозяйстве и других отраслях. А с дальнейшим переходом на новые сети в диапазоне 4,9 ГГц стоит ожидать кратного увеличения скорости передачи данных, что особенно важно для промышленного города с высокой плотностью населения»,— сказал директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.
Напомним, ранее связь 5G стала доступна в Екатеринбурге — город вошел в число первых пяти российских мегаполисов, где появился новый стандарт связи. Услугу предоставляют крупные федеральные операторы, до конца года, по данным Минцифры, новым стандартом связи должны покрыть еще 50 крупных городов.
Анна Капустина