В Нижнем Тагиле запустили сеть 5G
Оператор МТС запустил сеть 5G в Нижнем Тагиле, сообщили в пресс-службе компании. Это второй в Свердловской области город после Екатеринбурга, где стала доступна связь пятого поколения.
Связь 5G будет доступна в микрорайонах Вагонка, Выя, Тагилстрой, Новая Кушва, Кирпичный, Сухоложский, а также в самом крупном ТЦ города «Депо». В зоне покрытия находятся заводоуправление Уральского вагоностроительного завода (УВЗ), мастерские Высокогорского ГОКа, транспортный колледж, медгородок больницы № 4, станция «Скорой помощи», инфекционная больница, поликлиника УВЗ, ледовый дворец и дворец водного спорта.
В компании пояснили, что для запуска нового стандарта связи не потребовалось строительства дополнительных сетей, поскольку связь четвертого и пятого поколения оператор размещает на уже действующих частотах LTE 2100 МГц.
«Технология 5G закладывает основу для внедрения интеллектуальных систем в промышленности, логистике, здравоохранении, городском хозяйстве и других отраслях. А с дальнейшим переходом на новые сети в диапазоне 4,9 ГГц стоит ожидать кратного увеличения скорости передачи данных, что особенно важно для промышленного города с высокой плотностью населения»,— сказал директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.
Напомним, ранее связь 5G стала доступна в Екатеринбурге — город вошел в число первых пяти российских мегаполисов, где появился новый стандарт связи. Услугу предоставляют крупные федеральные операторы, до конца года, по данным Минцифры, новым стандартом связи должны покрыть еще 50 крупных городов.