Утвержден штраф для белгородского участника картеля при поставке медоборудования
Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение белгородского арбитража по делу ООО Фирма «РИФ». Ранее региональное управление ФАС установило, что эта компания, а также ООО «Прогресс» и ООО «Фидмаркет» участвовали в картельном соглашении при поставке медицинских изделий и оборудования по диагностике COVID-19 для областной клинической больницы в Белгороде. ООО Фирма «РИФ» назначили штраф 2 млн руб. (ч. 2 ст. 14.32 КоАП РФ), но организация оспаривала постановление в апелляции.
«Апелляционный суд не нашел оснований для отмены решения суда первой инстанции»,— заявили в белгородском УФАС.
В обоснование апелляционной жалобы ООО Фирма «РИФ», в частности, указывало, что УФАС не известило компанию о вынесении определения о возбуждении административного расследования, ненадлежащим образом известило о дате составления протокола об административном правонарушении. Тем самым, по мнению организации, антимонопольный орган «лишил ее возможности предоставления доказательства».
В августе «Ъ-Черноземье» сообщал, что Белгородский областной суд отклонил апелляционные жалобы и оставил в силе решение о взыскании 1,2 млрд руб. с участников картеля при поставках медоборудования. В первой инстанции Октябрьский райсуд Белгорода установил, что в 2020–2022 годах местные компании ООО «Прогресс», ООО «Фидмаркет», ООО Фирма «РИФ» и индивидуальный предприниматель Виталий Меняйленко заключили запрещенное антимонопольным законодательством соглашение и исполнили 25 муниципальных контрактов на поставку в областную клиническую больницу медицинских изделий для диагностики COVID-19. Согласованные действия поставщиков позволили им поддерживать цены на торгах и воспрепятствовали эффективному расходованию бюджетных средств.