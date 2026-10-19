Утвержден штраф для белгородского участника картеля при поставке медоборудования

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение белгородского арбитража по делу ООО Фирма «РИФ». Ранее региональное управление ФАС установило, что эта компания, а также ООО «Прогресс» и ООО «Фидмаркет» участвовали в картельном соглашении при поставке медицинских изделий и оборудования по диагностике COVID-19 для областной клинической больницы в Белгороде. ООО Фирма «РИФ» назначили штраф 2 млн руб. (ч. 2 ст. 14.32 КоАП РФ), но организация оспаривала постановление в апелляции.