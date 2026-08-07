Картельный диагноз

Прокуратура добилась взыскания в бюджет РФ почти 1,2 млрд руб. с поставщиков медицинских изделий и оборудования по диагностике COVID-19 для областной клинической больницы в Белгороде. Суд признал, что в 2020–2022 годах три компании и индивидуальный предприниматель были участниками картельного сговора, исключившего реальную конкуренцию. Ответчики, большинство из которых ранее были осуждены за хищения бюджетных денег, не признали иск, утверждая, что поставили в больницу все необходимое оборудование и немного заработали на своих контрактах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Белгородский областной суд отклонил апелляционные жалобы четырех местных юридических лиц на решение Октябрьского райсуда, который взыскал с них почти 1,2 млрд руб. по иску местной прокуратуры. Вышестоящая инстанция признала, что доход, полученный участниками картеля в результате недобросовестной конкуренции, подлежит взысканию в федеральный бюджет в полном объеме, включая всю сумму оплаты по заключенным ими контрактам.

Согласно материалам суда, с которыми ознакомился “Ъ”, в иске прокуратуры речь шла о белгородских ООО «Прогресс», «Фидмаркет» и «Фирма “Риф”», а также об индивидуальном предпринимателе Виталии Меняйленко. В 2020–2022 годах по результатам закупок по 44-ФЗ Белгородская областная клиническая больница святителя Иоасафа заключила с ними 25 контрактов на поставку изделий и оборудования, применяемого для диагностики COVID-19. По ним в медучреждение поставлялись диагностические реагенты и препараты, медицинские инструменты, наборы для анализа и экстракции нуклеиновых кислот SARS-CoV-2, а также расходные материалы и медизделия для автоматических гематологических, цитологических и иммунохимических анализаторов систем Sysmex, PrepStain, Architect и Cobas e 411 и 601 производства России, Китая, США и Швейцарии. Общий размер контрактов почти достиг 1,2 млрд руб.

В июле 2023 года местное управление Федеральной антимонопольной службы установило, что подрядчики были участниками картельного соглашения.

Компании совместно готовили коммерческие предложения и предварительно согласовывали цены на товары, имитируя конкуренцию и намеренно отказываясь от борьбы в пользу выбранного между собой победителя. Это позволяло им сохранять выгодные начальные цены контрактов. По иску одного из участников Арбитражный суд Белгородской области признал решение антимонопольной службы законным.

Как рассказал “Ъ” собеседник в правоохранительных органах, картель выявили при расследовании уголовных дел о хищении из бюджета около 30 млн руб. на поставку медицинского оборудования в областную клиническую больницу. В 2022 году владелец компаний «Прогресс» и «Фидмаркет» Алексей Конопля и предприниматель Виталий Меняйленко были признаны виновными в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорены к трем годам лишения свободы условно со штрафами по 1,8 млн руб. В рамках сделки со следствием предприниматели дали признательные показания об участии в картеле, на основании которых региональное управление Следственного комитета возбудило дело об ограничении конкуренции (ч. 2 ст. 178 УК РФ). Позже его прекратили в связи с деятельным раскаянием обвиняемых.

Во время рассмотрения иска прокуратуры поставщики изменили свое отношение к делу и не признали участия в картеле. Ответчики настаивали на том, что исполнили все контракты в полном объеме, а больница приняла медицинские товары без нареканий. Ключевые фигуранты Конопля и Меняйленко заявили, что признательные показания в ходе следствия давали под давлением тяжести обвинений и из опасений ухудшить свое положение. Все участники дела отрицали факт ущерба, настаивая, что немного заработали на контрактах: например, по оценке «Фирмы “Риф”», исполнение четырех контрактов принесло ей лишь немногим более 4 млн руб.

Суд не принял их аргументы, признав, что в казну взыскивается весь доход, полученный в результате картельного сговора. Под ним, согласно позиции Конституционного суда РФ, признается общая сумма незаконного обогащения, а не ущерб. Оснований сомневаться в признательных показаниях предпринимателей суд не нашел.

Сергей Толмачев, Воронеж