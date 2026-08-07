С поставщиков оборудования для белгородской областной больницы взыскали миллиард

Белгородский областной суд отклонил апелляционные жалобы ответчиков по иску прокуратуры о признании недействительным картеля, созданного при поставках медицинского оборудования. Решение о взыскании с них 1,2 млрд руб. оставлено в силе, говорится в сообщении облсуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как установил Октябрьский райсуд Белгорода, в 2020–2022 годах местные компании ООО «Прогресс», ООО «Фидмаркет», ООО «Фирма «РИФ» и индивидуальный предприниматель Виталий Меняйленко заключили запрещенное антимонопольным законодательством картельное соглашение. Они исполнили 25 муниципальных контрактов на поставку в областную клиническую больницу медицинских изделий для диагностики COVID-19. Согласованные действия поставщиков позволили им поддерживать цены на торгах и воспрепятствовали эффективному расходованию бюджетных средств. Суд удовлетворил иск прокуратуры к участникам закупок, признал договоры с ними недействительными и взыскал общую стоимость в размере 1,2 млрд руб.

Ответчики не согласились с решением суда и обжаловали его. Белгородский областной суд согласился с выводами суда первой инстанции. Во внимание была принята позиция Конституционного суда РФ, согласно которой доход, полученный в результате недобросовестной конкуренции, подлежит взысканию в федеральный бюджет в полном объеме. Кроме того, облсуд отметил, что государственная политика относит картели к наиболее опасной форме недобросовестной конкуренции, которая порождает социальную напряженность и сдерживает развитие отечественной экономики.

В апреле 2026-го прокуратура добилась взыскания с бывшей заведующей лабораторией облбольницы Людмилы Стаценко и владельца местной компании Артема Новокрещенова в доход государства 66 млн руб. Суд установил, что сотрудница медучреждения предоставляла учредителю фирмы необоснованные преимущества при проведении закупок. В 2024-ом Стаценко получила три года условно за подкуп.

Подробнее о взыскании 1,2 млрд руб. — в публикации «Ъ» «Картельный диагноз»