«Мовиста» инвестирует в реконструкцию трамвайных путей в Курске 8 млрд рублей

Совокупный объем участия ГК «Мовиста» в финансировании проекта модернизации трамвайной инфраструктуры Курска превысит 8 млрд руб. С учетом федеральной поддержки и заемного финансирования от ВЭБ.РФ максимальный размер привлекаемых средств составит более 13,9 млрд руб. Об этом сообщили «Ъ-Черноземье» в компании-концессионере.

В начале марта на курский проект из федерального бюджета было выделено еще 950 млн руб. На сегодняшний день в Курске модернизировано 24,7 км трамвайных путей (58% от общего объема), поставлено 22 новых трамвая (100% от плана), установлено 52 остановочных комплекса, внедрена цифровая платформа пассажирской мобильности. Завершены пять очередей проекта, включая запуск обновленного маршрута №1 в марте 2024 года. Сейчас работы ведутся в рамках шестой очереди, всего их предусмотрено семь. Ключевая задача на 2026 год — завершение линейной части маршрута №4 (строительство и реконструкция около 16 км путей). Инвестиционная фаза проекта должна завершиться в феврале 2027 года.

На прошлой неделе губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что возобновлены работы по реконструкции трамвайных путей, которые были приостановлены из-за дефицита средств и несовершенной финансовой модели концессионного соглашения.

Ульяна Ларионова