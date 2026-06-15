Правительство РФ утвердило выделение 950 млн на курскую трамвайную концессию

Принятое правительством России решение о выделении Курской области 950 млн руб. для продолжения работ по реконструкции системы городского электротранспорта в облцентре утверждено и «положено на бумагу». Об этом 15 июня сообщил губернатор Александр Хинштейн на заседании областного правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

«Понимаю усталость курян от затянувшегося проекта, связанного с этой концессией. Не раз уже об этом говорил — мы, к сожалению, являемся заложниками ранее принятых решений»,— отметил господин Хинштейн.

По словам главы региона, значительная часть решений по так называемой трамвайной концессии в Курске уже реализована, и «отменять их на марше не представляется возможным».

«Наверное, жители города видят, что на целом ряде участков работы стартовали, идет перекладка непосредственно транспортных сетей. Для города, конечно же, трамвай крайне важен»,— резюмировал Александр Хинштейн.

В конце марта «Ъ-Черноземье» сообщал, что совокупный объем участия ГК «Мовиста» в финансировании проекта модернизации трамвайной инфраструктуры Курска превысит 8 млрд руб. с учетом заемного финансирования от ВЭБ.РФ. При этом максимальный размер привлекаемых средств, включая федеральную поддержку, составит около 14 млрд руб.

Денис Данилов