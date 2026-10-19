Доля резюме зумеров Кубани наиболее высока среди рабочих и в сфере транспорта
В Краснодарском крае доля молодых соискателей в общем объеме размещенных в январе—августе 2026 года резюме на hh.ru в профсферах «рабочий персонал» (13% от количества резюме в этой профсфере), «домашний, обслуживающий персонал» (11%), «транспорт, логистика, перевозки» (10%). Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе hh.ru.
В топ-10 популярных у зумеров профсфер также вошли «продажи, обслуживание клиентов» (9%), «строительство, недвижимость» (6%), «туризм, гостиницы, рестораны» (5%), «административный персонал» (5%), «информационные технологии» (3%), «производство, сервисное обслуживание» (3%), «маркетинг, реклама, PR» (2%).
В январе—августе 2026 года соискатели работы в Краснодарском крае в возрасте от 19 до 30 лет опубликовали на hh.ru более 99 тыс. резюме. Это на 8,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
«Зумеры значительно быстрее предыдущих поколений принимают решение "мне здесь не подходит". Они меньше привязаны к компании как к институту и больше — к собственному профессиональному маршруту. Карьеру молодые люди все чаще воспринимают не как одну лестницу на 20 лет, а как набор проектов, навыков, компаний и ролей. При этом утверждение, что молодежи неинтересен рост, неверно: исследования показывают, что карьерное развитие остается для зумеров одним из существенных факторов выбора работы. У них значительно выше запрос на скорость: быстрый ответ после собеседования, быстрое включение в работу, регулярную обратную связь, понятную перспективу развития»,— прокомментировала международный эксперт по стратегическому развитию бизнеса, основатель ED-Consulting и HR-Академии Элла Деткова.
Среди зон развития для молодых сотрудников она называет способность выдерживать длинный цикл результата. «Бизнес редко развивается со скоростью TikTok: некоторые проекты требуют месяцев системной, рутинной работы. Вторая — ответственность за конечный результат, а не только за эмоционально привлекательную часть задачи. Третья — профессиональная коммуникация: умение вести сложный разговор, принимать корректирующую обратную связь, договариваться с людьми разных поколений и понимать разницу между здоровым партнерством и отсутствием деловой субординации. И четвертая — устойчивость. Не каждое напряжение является "токсичностью", не каждая критика — нарушением границ, не каждая сложная задача — поводом менять работодателя»,— пояснила Элла Деткова.
Она добавила, что исследования ВШЭ показывают, что часть характеристик, которые работодатели называют «особенностями поколения Z», может быть связана не только с поколением, но и просто с возрастом и этапом профессионального взросления.
Подробнее о том, как ценности зумеров влияют на HR-стратегии работодателей,— в материале «Кадровая эволюция».