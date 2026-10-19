Доля резюме зумеров Кубани наиболее высока среди рабочих и в сфере транспорта

«Зумеры значительно быстрее предыдущих поколений принимают решение "мне здесь не подходит". Они меньше привязаны к компании как к институту и больше — к собственному профессиональному маршруту. Карьеру молодые люди все чаще воспринимают не как одну лестницу на 20 лет, а как набор проектов, навыков, компаний и ролей. При этом утверждение, что молодежи неинтересен рост, неверно: исследования показывают, что карьерное развитие остается для зумеров одним из существенных факторов выбора работы. У них значительно выше запрос на скорость: быстрый ответ после собеседования, быстрое включение в работу, регулярную обратную связь, понятную перспективу развития»,— прокомментировала международный эксперт по стратегическому развитию бизнеса, основатель ED-Consulting и HR-Академии Элла Деткова.