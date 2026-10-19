Кадровая эволюция

Важно избегать ярлыков — различия внутри одного поколения часто больше, чем между разными возрастными группами, считает Мария Качанова. «Однако мы действительно наблюдаем устойчивые тренды среди молодых специалистов, связанные с цифровизацией, ценностями и подходом к карьере. Что касается стабильности целей, молодые люди все чаще рассматривают работу не как "контракт на всю жизнь", а как проект для получения конкретного опыта и быстрого профессионального роста. Они запрашивают гибкий график и цифровые инструменты не из-за "особого отношения", а потому, что это объективно повышает эффективность»,— рассказывает директор hh.ru в регионах Марина Качанова.