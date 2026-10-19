В Краснодаре высадили около 2,7 тысячи деревьев по компенсационному озеленению

С января по сентябрь подрядчики учреждения провели валку 736 аварийных деревьев и обрезку более 1 тыс. деревьев. Работы по содержанию зеленых насаждений шли на 211 объектах озеленения — в скверах, бульварах и зеленых зонах, а также на 34 автомобильных дорогах, относящихся к магистральным въездным маршрутам.