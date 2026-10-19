В Краснодаре высадили около 2,7 тысячи деревьев по компенсационному озеленению
Весной 2026 года в Краснодаре в рамках контрактов по компенсационному озеленению высадили 2 698 деревьев и 44 169 кустарников. Об этом «Ъ-Кубань» сообщил Центр озеленения и экологии города.
С января по сентябрь подрядчики учреждения провели валку 736 аварийных деревьев и обрезку более 1 тыс. деревьев. Работы по содержанию зеленых насаждений шли на 211 объектах озеленения — в скверах, бульварах и зеленых зонах, а также на 34 автомобильных дорогах, относящихся к магистральным въездным маршрутам.
Весной этого года сообщалось, что в Краснодаре второй год подряд проводят комплексное озеленение с разработкой дендрологических планов. Работы в этом году были запланированы на улицах Героя Яцкова, Лаперуза, Валерия Гассия, Кузнечной, Старокубанской, 40-летия Победы. При высадке предпочтение отдают крупноразмерным деревьям с большой кроной — кленам, платанам и липам.
Отмечалось, что сотрудники Центра озеленения и экологии создают дендрологические планы на основе топографической съемки и обследования территорий. Специалисты изучают ландшафт и состояние имеющихся зеленых насаждений.