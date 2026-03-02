В Краснодаре компенсационное озеленение завершат до майских праздников

Власти Краснодара планируют завершить компенсационное озеленение до конца апреля. Работы пройдут во всех округах кубанской столицы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

По словам мэра Краснодара Евгения Наумова, второй год подряд в городе продолжается комплексное озеленение с разработкой дендрологических планов. Ранее этот метод применили на улицах Калинина и Московской. Весной 2026 года деревья и кустарники высадят на улицах Героя Яцкова, Лаперуза, Валерия Гассия, Кузнечной, Старокубанской и других территориях. Продолжатся работы на улице 40-летия Победы. По обращениям горожан новые растения заменят убранные аварийные деревья, в том числе на улице Краеведа Соловьева.

Сотрудники Центра озеленения и экологии составляют дендрологические планы на основе топографической съемки и обследования территорий. Специалисты изучают ландшафт и состояние имеющихся зеленых насаждений.

Выбор растений происходит после консультаций с экспертами и участниками общественного экологического совета. Предпочтение отдают крупноразмерным деревьям с большой кроной — кленам, платанам, липам.

Кроме того, запланирована общегородская акция по озеленению образовательных учреждений. Школьники вместе с учителями смогут посадить деревья и в дальнейшем ухаживать за ними. Глава города отметил, что подростки внесут вклад в озеленение школ и всего города. При благоприятных погодных условиях мероприятия проведут до конца апреля.

Алина Зорина