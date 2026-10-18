В Петербурге призвали сократить поездки на личном транспорте после атаки БПЛА
Комитет по транспорту Санкт-Петербурга призвал жителей и гостей города по возможности сократить поездки на личном транспорте на фоне атаки беспилотников. Соответствующее обращение ведомство опубликовало 18 октября.
«Просим внимательно следить за дорожной обстановкой и, по возможности, минимизировать поездки на личном транспорте»,— говорится в сообщении комитета.
В результате атаки БПЛА на Петербург погиб один человек, еще пятеро получили ранения и находятся в больницах. Об этом утром 18 октября сообщил губернатор города Александр Беглов.
Повреждения получили 12 многоквартирных и два частных жилых дома. На объектах продолжаются восстановительные работы, жители, эвакуированные ночью, возвращаются домой.
Кроме того, атаке подвергся логистический центр Ozon, где после удара возник пожар. Сотрудников предприятия оперативно эвакуировали, пострадавших среди них нет, сообщили в компании.