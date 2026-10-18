Один человек погиб при атаке БПЛА на Петербург, пятеро пострадали
В результате атаки беспилотников на Санкт-Петербург погиб один человек, еще пятеро получили ранения и находятся в больницах. Об этом утром 18 октября сообщил губернатор города Александр Беглов, его заявление приводит пресс-служба Смольного.
В результате атаки повреждены 12 многоквартирных и два частных жилых дома. Сейчас на этих объектах ведутся восстановительные работы. Жители, которых эвакуировали ночью, возвращаются в свои квартиры и дома.
Пожарные продолжают ликвидировать возгорания на территории «Петербургского нефтяного терминала», нефтебазы «Ручьи» и промышленных складов в Колпинском районе.
«Силы МЧС продолжают свою работу по ликвидации пожаров на территории „Петербургского нефтяного терминала“, нефтебазе „Ручьи“ и промышленных складах в Колпинском районе», — сообщил Александр Беглов.
Оперативный штаб продолжает работу по ликвидации последствий атаки.
В результате атаки беспилотника пострадал логистический центр Ozon.