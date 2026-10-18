Логистический центр Ozon в Петербурге загорелся после атаки БПЛА
Логистический центр Ozon в Санкт-Петербурге подвергся атаке беспилотника, после чего на объекте возник пожар. Всех сотрудников оперативно эвакуировали, пострадавших нет, сообщили в компании.
«Мы оперативно эвакуировали всех работников, никто не пострадал. Возникло возгорание, на месте работают экстренные службы»,— заявили в Ozon.
Из-за произошедшего компания скрыла с витрины товары, размещенные в пострадавшем логистическом центре. Заказы, которые не удастся доставить с других объектов, отменят.
«Поставки от продавцов в этом комплексе мы не принимаем, он выполняет другие задачи. Логистические маршруты с пострадавшего объекта перераспределяются между другими логистическими центрами»,— уточнили в Ozon.
По данным Смольного, в ночь на 18 октября Санкт-Петербург подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Возгорания произошли на объектах гражданской инфраструктуры в Невском, Красносельском, Красногвардейском и Московском районах, а также на территории «Петербургского нефтяного терминала». К настоящему моменту в городе объявили отбой тревоги.
По информации Министерства обороны России, в ночь на 18 октября над Ленинградской областью сбили 144 беспилотника.
Всего, по данным ведомства, с 20:00 17 октября до 08:00 18 октября дежурные силы ПВО уничтожили 1015 украинских БПЛА над регионами России и акваторией Черного моря. В число регионов, над которыми сбивали беспилотники, вошли Ленинградская, Новгородская и Псковская области, а также другие субъекты страны.