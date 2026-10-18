Логистический центр Ozon в Петербурге загорелся после атаки БПЛА

Всего, по данным ведомства, с 20:00 17 октября до 08:00 18 октября дежурные силы ПВО уничтожили 1015 украинских БПЛА над регионами России и акваторией Черного моря. В число регионов, над которыми сбивали беспилотники, вошли Ленинградская, Новгородская и Псковская области, а также другие субъекты страны.