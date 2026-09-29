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Во Франции проходят масштабные протесты школьников

Во Франции школьники блокируют учебные заведения в знак несогласия с действующей социальной политики властей. Старшеклассники выступают против нехватки учителей, переполненных классов и недостаточного финансирования системы образования.

Как передает BFMTV, в разных регионах Франции ученики заблокировали более 200 школ. Прокуратура сообщила, что в нескольких регионах за вандализм задержаны десятки старшеклассников.

Власти направляют к заблокированным школам силовиков. BFMTV публикует кадры, на которых видно использование дымовых шашек. Глава профсоюза учителей Франции Софи Бине обвинила власти страны в «полицейской жестокости» и призвала к ответу министра образования.

Министр внутренних дел Лоран Нуньес заявил, что протесты школьников нельзя считать «типичным протестным движением». По его словам, демонстрации «гораздо больше похожи на уличные беспорядки».

Составлено ИИ-Ассистентъ

Подобные блокировки учебных заведений уже использовались как форма протеста во Франции: в сентябре 2025 года была нарушена работа примерно 100 школ, причем 27 из них полностью заблокировали.

Ранее, в июне 2023 года, в ответ на массовые беспорядки с участием подростков, президент Франции призвал остановить насилие, усилил полицейское присутствие, пообещал ускоренное рассмотрение дел задержанных и напомнил родителям об ответственности за поведение детей.

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