Во Франции проходят масштабные протесты школьников

Во Франции школьники блокируют учебные заведения в знак несогласия с действующей социальной политики властей. Старшеклассники выступают против нехватки учителей, переполненных классов и недостаточного финансирования системы образования.

Как передает BFMTV, в разных регионах Франции ученики заблокировали более 200 школ. Прокуратура сообщила, что в нескольких регионах за вандализм задержаны десятки старшеклассников.

Власти направляют к заблокированным школам силовиков. BFMTV публикует кадры, на которых видно использование дымовых шашек. Глава профсоюза учителей Франции Софи Бине обвинила власти страны в «полицейской жестокости» и призвала к ответу министра образования.

Министр внутренних дел Лоран Нуньес заявил, что протесты школьников нельзя считать «типичным протестным движением». По его словам, демонстрации «гораздо больше похожи на уличные беспорядки».