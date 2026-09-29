Во Франции проходят масштабные протесты школьников
Во Франции школьники блокируют учебные заведения в знак несогласия с действующей социальной политики властей. Старшеклассники выступают против нехватки учителей, переполненных классов и недостаточного финансирования системы образования.
Как передает BFMTV, в разных регионах Франции ученики заблокировали более 200 школ. Прокуратура сообщила, что в нескольких регионах за вандализм задержаны десятки старшеклассников.
Власти направляют к заблокированным школам силовиков. BFMTV публикует кадры, на которых видно использование дымовых шашек. Глава профсоюза учителей Франции Софи Бине обвинила власти страны в «полицейской жестокости» и призвала к ответу министра образования.
Министр внутренних дел Лоран Нуньес заявил, что протесты школьников нельзя считать «типичным протестным движением». По его словам, демонстрации «гораздо больше похожи на уличные беспорядки».
Подобные блокировки учебных заведений уже использовались как форма протеста во Франции: в сентябре 2025 года была нарушена работа примерно 100 школ, причем 27 из них полностью заблокировали.
Ранее, в июне 2023 года, в ответ на массовые беспорядки с участием подростков, президент Франции призвал остановить насилие, усилил полицейское присутствие, пообещал ускоренное рассмотрение дел задержанных и напомнил родителям об ответственности за поведение детей.